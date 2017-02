„Je to šílenství. Naprosté šílenství. Někteří lidé si možná myslí, že jsme šílení, ale my v Ivree jsme se s tímhle narodili, je to v naší krvi,“ říká ke každoroční karnevalové bitvě místní rodačka Francesca. Vřava, které se každý rok účastní zhruba 6000 lidí, strhne během okamžiku malebné italské městečko do neuvěřitelného chaosu plného křiku, smíchu a létajícího ovoce. V úplném bezpečí jsou leda lidé pozorující celé běsnění z balkónů přilehlých domů.

Podle oficiálních webových stránek Pomerančové bitvy se v Ivree válčí s citrusy už přes 150 let, přesněji od roku 1858. Pravidla jsou jasná - na ulicích je chudina a ve vozech taženými koňmi se veze panovník se svou stráží. Jakmile šlechta na devíti vozech vjede do ulic, bitva může začít.

Kořeny Pomerančové bitvy sahají až do středověku

Muži na vozech dokonce na hlavách nosí speciální kapuce s brýlemi, které je chrání před letící šťávou - přeci jen jsou ze všech nejlépe na ráně a hrozí jim nejvíce zásahů do tváře. Pořadatelé všem pozorovatelům, kteří se bitvy nechtějí účastnit, doporučují nosit červené čapky, aby se nestali terčem „pomerančových střelců“. Přesto se jen málokomu podaří během Bitvy pomerančů zůstat nepotřísněn vším tím létajícím ovocem.

Pro nové návštěvníky karnevalu se možná bude tahle tradice jevit zbytečně násilná, ale je velmi jednoduché se nechat strhnout všeobecným veselím a adrenalinem. Zábavná bitva plná sladkého ovoce ale přesto nemá zrovna veselé kořeny. Legenda o jejím vzniku sahá až do středověku, konkrétně do 12. století, kdy se místní baron zúčastnil svatby mlynářovy dcery a chtěl u nevěsty uplatnit své právo první noci. Dívka ale šlechtice zabila, uřízla mu hlavu a prý takto zahájila jedno z povstání proti šlechtě.

Boj mezi urozenými a poddanými teď již žije jen v symbolické bitvě, která každoročně maluje ulice italského městečka na oranžovo - a Italové jsou na svůj zvyk vzpoury proti mocným po léta náležitě pyšní.