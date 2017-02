Příběh opuštěného chlupáče se začal psát před dvěma lety, kdy se mladá Sabrina Plannererová rozhodla se svým manželem zakoupit v brazilském městečku Mogi das Cruzes čerpací stanici Shell, která procházela rekonstrukcí. Při zařizování prodejny si mladý pár všiml, že se poblíž pumpy potuluje osamělý pes, kterého na místě nejspíš zanechal jeho bývalý majitel. Hladový a přitom přátelský oříšek se očividně bál z místa odejít.

Místo toho, aby psa odehnali, si jej pár osvojil; dali mu nové jméno Negão, poskytli mu všechnu potřebnou péči a u čerpací stanice mu postavili i psí boudu. Negão se od té doby stal součástí byznysu Plannererové. Ukázalo se, že je nalezenec ke všem lidem velmi přátelský a tak se stal oficiálním zaměstnancem pumpy Shell na plný úvazek. Obvykle stojí u dveří a vítá každého příchozího zákazníka. A ti se do čtyřnohého zaměstnance doslova zamilovali.

Negão čeká ve dveřích prodejny na nové zákazníky.

FOTO: Profimedia.cz

„Zákazníci jej milují díky jeho šarmu. Dokonce se sem vrací a nosí mu hračky,“ řekla Negãova majitelka Sabrina v rozhovoru pro web The Dodo. Do práce nosí roztomilý psí zaměstnanec oficiální identifikaci a uniformu. Poté, co se tento měsíc jeho příběh roznesl po světových médiích, jej dokonce zvolila brazilská neziskovka Grupo FERA, která pomáhá opuštěným zvířatům nalézt nový domov v lokálních obchůdcích a podnicích, za svého neoficiálního maskota.

Negão má dokonce svou vlastní zaměstnaneckou identifikační kartu.

FOTO: Profimedia.cz

Negão si kromě pracovního života na čerpací stanici užívá psích radovánek jako každý jiný chlupáč. Díky tomu, že si jej Sabrina osvojila, má teď sice poněkud netradiční, ale velkou rodinu, která jej pravidelně venčí a chodí s ním na procházky. I když jeho příběh nezačal zrovna šťastně, zasloužil si nový domov plný lásky a péče.

Nikdy navíc není sám - stanice je otevřena 24 hodin denně, sedm dní v kuse a pokaždé je s ním aspoň jeden jeho „kolega” z pumpy. Plannererová doufá, že Negãův příběh inspiruje i jiné lidi k adoptování opuštěných mazlíčků. Kdo by si přeci nepřál potkat na čerpací stanici takhle roztomilou obsluhu?