K incidentu došlo v pondělí večer na dálnici číslo devět. Jednačtyřicetiletý Manfred Kick chtěl zjistit, proč se řidič passatu chová tak podivně, a najel vedle něj. Uvnitř vozu spatřil muže, který očividně potřeboval lékařskou pomoc. Hlava mu visela dolů, ruce měl mimo volant.

„Musel jsem to auto nějak zastavit. Kdybych to neudělal, pořád by jelo dál,“ vysvětloval Kick pro Münchner Merkur.

Zásah na místě nehody.

FOTO: Berufsfeuerwehr München

Auto proto předjel a začal mírně zpomalovat, dokud se passat neopřel o jeho zadní nárazník. Poté brzdil tak dlouho, dokud oba vozy nezastavily u středových svodidel. Řidiči poté poskytl první pomoc. Na místě zastavili další lidé, které Kick požádal, ať zavolají záchranku.

Ta dorazila zanedlouho a 47letého muže, jenž utrpěl mrtvici, převezla do nemocnice. Policie v úterý uvedla v prohlášení, že je ve stabilizovaném stavu.

Kick muži pravděpodobně zachránil život a může na sebe být hrdý. Policie ho ale i přesto vyšetřuje, ačkoliv je to pouze formalita. Podle zákona totiž způsobil dopravní nehodu, takže se v úterý od policisty přes telefon dozvěděl, že už bylo zahájeno předběžné vyšetřování. Je ale víceméně jasné, že místo pokuty dostane Kick spíše vyznamenání.

In appreciation, Tesla is providing all repair costs free of charge and expedited. https://t.co/D68HNJcCoQ — Elon Musk (@elonmusk) 15. února 2017

Elon Musk oznamuje, že automobilka uhradí vzniklou škodu.

Na nehodu zareagoval i spoluzakladatel a šéf automobilky Tesla Elon Musk, který na Twitteru napsal, že automobilka uhradí vzniklou škodu. Ta je odhadována na zhruba 10 tisíc eur.