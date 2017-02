Dvaačtyřicetiletou Indku jménem Selvi minulý týden v noci vzbudil škrábavý pocit v pravé nosní dírce. Nejprve si myslela, že se o ni pokouší rýma, ale poté cítila, jak se uvnitř její hlavy něco pohnulo.

Hned ráno vyrazila v doprovodu svého zetě do nejbližší nemocnice. Z té jí ale poslali do jiného zařízení, kde si mysleli, že má nějaký výrůstek v nose. Na řadu tak přišla třetí nemocnice, kde jí udělali scan hlavy a řekli jí, že se možná jedná o „cizí těleso, které vypadá, že se pohybuje“, uvedl list Times of India.

Ve čtvrté nemocnici lékaři pomocí endoskopu pachatele odhalili - malý flek se dvěma tykadly.

„Byl to dospělý šváb. Žil a nevypadalo to, že se chystá vylézt ven,“ uvedl lékař. M. N. Šankar s tím, že hmyz se nacházel v lebce v prostoru mezi očima a blízko mozku.

Lékaři se švába nejprve pokusili odsát, ale ten se dokázal udržet. Nakonec se jim to podařilo po 45 minutách kombinací odsávání a starých dobrých lékařských kleští. Šváb byl stále živý.

Pokud by šváb zůstal uvnitř, tak by podle lékařů zanedlouho uhynul a pacientka by dostala infekci, která by se mohla rozšířit až do mozku.