V roce 1873 vyšla kniha „Fakta a rady pro každodenní život”, pod níž jsou podepsáni autoři Cassell, Petter a Galpin. Nabízela pomoc a řešení ženám a mužům tehdejší doby v nejrůznějších oblastech — od vaření, praní, výchovy, přes výrobu alkoholu, léčbu neduhů až třeba po antikoncepci.

Dnes už sice nemusí páry při intimních chvilkách předcházet početí s podomácku vyrobenými kondomy z ovčích střívek, ale pár triků ze starých časů se může hodit stále. Posuďte sami.

Místo mýdla brambora

Ne v každé domácnosti jste dříve mohli najít mýdlo — do začátku 19. století panovalo podezření, že může být škodlivé pro lidský organismus, a používalo se tak hlavně k praní prádla.

Špínu z rukou jste si ale i tak mohli snadno vydrhnout kouskem brambory. Brambor sice rozhodně není jako mýdlo, které se v základu skládá z tuku a alkalických solí, ale pokud není mastný, funguje podobně. Stačí si hlízu uvařit a vydrhnout si s ní ruce do čista.

Prevence plešatění: Kvalitní jamajský rum

Bojí se váš partner, že přijde o své zlaté kadeře? Do hola jít nemusí. Podle knihy může předcházet plešatění tím, že si jednou denně hlavu umyje „kvalitním rumem z Jamajky“. Ovšem jestli tahle prevence skutečně funguje, se můžeme jen dohadovat. Kdo měl totiž doma kvalitní jamajský rum, tak si ho určitě nechtěl jen tak vtírat do vlasů.

Pokud se obáváte, že si při delší túře uděláte na noze puchýř, dávejte si do ponožek mýdlo. Váš pot se s mýdlem smísí a vytvoří vrstvu, která bude chránit vaši kůži před třením. Jestli se vám i tak puchýře udělají, chytrý receptář následně radí smíchat sádlo s alkoholem a směsí puchýře natírat, aby se kůže zahojila.

Studené koupele pro batolátka

Když se maminky bály, že jejich děti mohou trpět křivicí a slabostí, měly své maličké každé ráno preventivně namáčet do studené vody, a to nejlépe od narození do devátého měsíce.

Tahle rada by nejspíš u dnešních matek nezabodovala, s dnešní praxí se však kniha v lecčems i shoduje — třeba v tom, že by děti neměly pít alkohol.

Pivo z hrášku



Kdekdo by mohl ocenit recept na levné pivo. Receptář domácích vychytávek uvádí, že stačí uvařit prázdné lusky od hrášku. Místo chmele je prý třeba dát ožanku lesní.

Pokud se naopak někdo chce zbavit démona alkoholu, měl by pít likér, který bude obsahovat úhoře. Je to prý tak hnusné, že ho pálenka dozajista zbaví chutě na dalšího panáka.