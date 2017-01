Místo na cestu koukala žena do mobilu. Skončila ve fontáně

O tom, proč se má při chůzi člověk koukat na cestu a ne do mobilu, se přesvědčila žena v nákupním centru v čínském hlavním městě Peking. Svým telefonem byla zaujata do té míry, že si nevšimla fontány uprostřed pasáže a spadla do ní, informoval server listu The Daily Mail.