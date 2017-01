Stříhání, které koncem loňského roku proběhlo, se chopila sama dvanáctiletá Gabby Ruizová, pro kterou byly vlasy určené. Dívka si v minulosti podle portálu ABC News prošla několika druhy léčeb, ani jedna však nepomohla, aby jí vlasy začaly růst.

„Je úžasné vidět, že chce vašemu dítěti někdo tak mladý pomoci, navíc z tak nesobeckých důvodů,“ řekla pro ABC News matka Gabby Emelia.

10-year-old Florida boy grows his hair for 2 years so he can donate it to friend with Alopecia. https://t.co/HFcRojw5eH pic.twitter.com/0o0KFmT5h5