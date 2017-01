Bubeníci, kapela, obří loutky i konvoj džípů, na jejichž kapotách se městem prohánělo 50 tanečnic u tyče. Tak vypadal v úterý pohřební průvod tchajwanského politika a radního města Čch'-a-i. Politik Tchung H'siang zemřel minulý měsíc a sluší se říci, že město podobný opulentní pohřeb asi nepamatuje.

Pohřeb pořádala politikova rodina, která tímto způsobem chtěla uctít jeho památku. Místní média informovala, že pozůstalí mají za to, že jejich příbuzný miloval zábavu a tento průvod by mu udělal radost. Tchung, který zemřel na nespecifikovanou chorobu ve věku 76 let, byl ve městě známou osobou - v politice byl aktivní po celá desetiletí.

Rozhodl o tom sen



„Řekl nám, že by toto chtěl prostřednictvím snu dva dny před pohřbem,” řekl jeho bratr pro tchajwanský televizní kanál CTS.

A je třeba říci, že netradiční pohřeb vyvolal na asijských sociálních sítích pořádný poprask. Mnozí chválili Tchungovu rodinu za to, že obyvatelům města připravila zábavné odpoledne, zatímco jiní zdůrazňovali, že když jde o pohřby, Tchaj-wan je vždy napřed.

A jak už to tak bývá, jeden z diskutujících i zavtipkoval, že by si mnozí občané asi přáli, aby politik zemřel ještě jednou. Zřejmě při pohledu na tanečnice...