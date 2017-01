Studenti na univerzitě v Leicesteru udělali matematický výpočet, který má předpovědět rychlost, jakou by se infekce v průběhu času šířila populací. A zároveň, jak umírají lidé, kteří jsou ve vzájemném kontaktu.

Studenti tvrdí, že data jsou zajímavá, ale ne perfektní. Nepočítají například s lidmi, kteří by zombie zabíjeli. „Díky tomu by mohli mít lidé možná větší šanci na přežití,“ dodali studenti.

Loni v říjnu se vědci zabývali tím, jak jsou obyvatelé Spojeného království připraveni na zombie apokalypsu. Více než třetina populace zná základy nebo by popadla tašku přežití, která by jim ale zřejmě stejně nepomohla. A to vzhledem k tomu, co by do ní nejspíš dali - potraviny, mobily, zdravotní potřeby.

Lidé totiž zapomněli na základní věci k přežití. Výzkumný pracovník profesor Lewis Dartnell tvrdí, že „taška přežití“ by měla obsahovat potřeby pro založení ohně, láhev s vodou, nůž, lano a jídlo.

Tipy na přežití od neurologa:

Nakažený člověk je ten, který nemá kontrolu nad svými činy.

Nebojovat. Zombie nebudou mít nervové reakce, necítily by bolest. Nejlepší je střílet.

Mlčet. Zombie by měly mít malou paměť a špatnou koncentraci. Je dobré se skrýt a upozornit na něco jiného.

Odvést pozornost. Například založit oheň a rychle utéct.

Nevysvětlovat. Zombie by měly mít dysfunkce jazyků, takže nerozumí. Napodobit je. Zombie nebudou schopny rozeznávat tváře, identifikují se pohybem.



Dartnell doporučuje v případě apokalypsy jít do supermarketu, na pláž, nebo na golfové hřiště. Sklo nebo třeba písek jsou podle něj důležité pro návrat do normálního života. V supermarketu mohou lidé nabrat spoustu zásob, které jim pomohou přežít 55 let.

Jídlo by v případě katastrofy vzalo 61 % lidí, kdežto 53 % by volilo zdravotní potřeby, 47 % mobil. Zápalky a balíček přežití by vzalo 22 % a 10 % by vybralo láhev.

Zjištění byly prezentovány na The Big Bang UK Young Scientists & Engineers Fair k příležitosti světového dne zombie 8. října.

Jak lidé odhadují svou schopnost přežití?

nízká znalost (%)

průměrná znalost (%)

vysoká znalost (%)

první pomoc

32

40

28

zachování potravin

39

41

20

výroba chemických látek

80

15

5

výroba věcí ze dřeva

54

31

15

výroba/oprava kovových nástrojů 68

23

9

pěstování plodin/chov zvířat

47

34

19

výroba oblečení

62

27

11

práce se stroji

68

23

9



Kdo dokáže přežít apokalypsu a bude chtít začít znovu budovat živobytí, tak pro něj mají vědci radu. Výroba a rozvod elektřiny, mýdlo, dřevěné uhlí a sklo budou to nejdůležitější pro návrat k „běžnému” životu...