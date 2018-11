ČTK

„Ten, kdo rád žongluje se slovy, si Codenames oblíbí,“ uvedl předseda poroty Tom Felber. „Ta hra ho naprosto vtáhne a už nepustí,“ dodal.

Ve hře Codenames, která je určena až pro 12 hráčů, se šéfové dvou špionážních týmů – červeného a modrého – snaží přimět ostatní členy svého týmu, aby mysleli jako oni a odhalili s pomocí jejich jednoslovné nápovědy identitu 25 agentů na herním poli.

Podle čtyřiačtyřicetiletého vývojáře Chvátila, který je autorem více než dvou desítek deskových her a videoher, jde o jeden z jeho herně nejjednodušších počinů. „Vím, že lidi mají tu hru rádi, a těší mě, že se líbila i porotě,“ řekl Chvátil při přebírání trofeje.

Hra roku německé kritiky (Spiel des Jahres) je pravděpodobně nejprestižnějším světovým oceněním pro společenské hry. Uděluje se od roku 1979 a v minulosti ji získali například autoři her Carcassonne, Osadníci z Katanu nebo Dixit. Podle jednoho z porotců, herního kritika Martina Kleina, ocenění výrazně ovlivňuje prodej. Ten se podle něj díky trofeji může u her, kterých se běžně prodá několik tisíc kusů, vyšplhat až do šestimístných čísel.