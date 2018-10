Kvůli ekonomické krizi mezi vánočními dárky převládaly erotické pomůcky

Že by mohla být světová ekonomická krize afrodiziakem? O tom by asi nechtěl slyšet žádný z byznysmenů na Wall Street. Jenže pro řadové pěšáky kolosu tržní ekonomiky je to fakt. Potvrzují to prodeje před Vánocemi, kdy lidé více než v jiných letech utráceli za erotické pomůcky a dráždivé spodní prádlo. Pomůcky k sexu jsou totiž levnější variantou dárků a navíc při milostném dovádění člověk relaxuje a vnímá i chudobu pozitivněji.