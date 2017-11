Největší nárůst úrazovosti postihl pracovníky v distribuci energií, hornictví a dobývání surovin, jak upozorňují odborníci na bezpečnost práce. Tedy zpracovatelský průmysl. [celá zpráva]

K nejčastějším příčinám pracovních úrazů patří nedostatečné využívání ochranných pracovních oděvů a pomůcek, což ale nelze klást za vinu jen pracovníkům samotným.

„Je pochopitelné, že se lidé vyhýbají nošení ochranné přilby, která jim nesedí dobře na hlavě. Další typickou ukázkou je pracovní obuv s bezpečnostní špičkou na ochranu prstů. Více než 80 procent zaměstnanců vyžaduje boty širší, než je standardní rozměr 10, které je tlačí. Ergonomická obuv, která lidem dobře sedí na noze, bohužel stále není v praxi běžně dostupná. V situaci, kdy v některých firmách tvoří pády, zakopnutí a uklouznutí přes 70 procent všech pracovních úrazů, to není moc povzbudivé,“ přiznává Lubomír Winkler ze společnosti Ardon. Ta poskytuje řešení pro ochranu pracovníků ve výrobních profesích.

Lidé si nemohou sami vybrat



Ochotu zaměstnanců nosit ochranné pracovní pomůcky a oděvy podle odborníků příliš nepodporuje ani český právní řád. Nedovoluje totiž lidem, aby si pomůcky kupovali sami a následně jim je firma proplácela, jako je tomu například v Kanadě.

„Osobně považuji některé zahraniční systémy za praktičtější, protože zaměstnanec si obvykle dokáže lépe vybrat a je spokojenější, než pokud je odkázán na standardizovanou nabídku z firemního skladu. U nás by taková praxe byla v rozporu s legislativou, byť by to vedlo k oboustranné spokojenosti,“ vysvětluje školitel bezpečnosti práce Petr Kaňka z Bureau Veritas, poradenské společnosti pro bezpečnost práce.

V českých podmínkách podle něj pomáhá i prosté rozhodnutí vedení společnosti investovat do motivace zaměstnanců prostřednictvím nákupu kvalitních ochranných pomůcek, které budou zaměstnanci rádi nosit, protože je neobtěžují.

„To pomáhá vytvářet u personálu návyk na pravidelné používání těchto pomůcek a snižuje to riziko úrazů,“ zdůrazňuje Kaňka.