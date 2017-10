„V souvislosti s automatizací a robotizací se odhaduje, že až 65 procent povolání vznikne úplně nově, přičemž je těžké předvídat, jaké konkrétní znalosti pro ně budou potřeba. Proto do popředí mnohem více vstupuje schopnost a ochota se kontinuálně vzdělávat,“ upozorňuje Hana Púllová, ředitelka společnosti Randstad v České republice.

Vedou technické obory

„Námi oslovených více než 400 lídrů globálních společností označilo jako zdaleka nejdůležitější u svých stávajících a budoucích zaměstnanců osobnost – spíše než konkrétní set znalostí,“ pokračuje Púllová s tím, že co se týká preferovaných oblastí vzdělání, stále vedou technologie a obory spojené s matematikou a fyzikou, stejně tak ale i medicínské a pedagogické profese či různá řemesla.

„O úspěšnosti bude rozhodovat kvalita odvedené práce stejně jako schopnost se neustále rozvíjet a učit,“ zdůrazňuje.

Akceptování snížení platu

Nezaměstnanost se považuje za nežádoucí jev, celosvětově 88 procent respondentů (85 procent v ČR) tvrdí, že nezaměstnaní musejí být rekvalifikováni k vyplnění prázdných pozic kvůli nedostatečné pracovní síle, a 89 procent zaměstnanců (v ČR 93 %) by bylo ochotno se samo rekvalifikovat, aby se vyhnuli nezaměstnanosti.

Až 42 procent dotázaných respondentů z celého světa by navíc akceptovalo nižší plat, aby zůstali zaměstnaní. V ČR by se snížením platu za těchto podmínek souhlasilo 35 procent dotazovaných. Počet lidí, kteří by přijali dočasnou pracovní smlouvu, aby zůstali zaměstnaní, je celkově vysoký: 80 procent celosvětově, 83 v ČR.

Na 72 procent respondentů globálního průzkumu, zahrnujícího 33 zemí - z každé minimálně 400 lidí, navíc uvedlo, že nepočítají s tím, že by celý život pracovali v jednom sektoru. Počítají se změnami.

Nabídku celoživotního vzdělávání rozšiřuje kupříkladu Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Nabízí mezinárodně uznávané kurzy LL.M. (Master of Laws), specializační kurzy zaměřené na prohloubení znalostí v určitých právních oblastech.

„Máme uznávané odborníky, zázemí veřejné vysoké školy a tradici právnického vzdělávání, čímž garantujeme vysokou úroveň získaných znalostí a dovedností využitelných v praxi,” uvedl k tomu dříve proděkan Martin Faix. [celá zpráva]