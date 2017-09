„Věříme, že otevřená komunikace pomůže celému trhu. Chceme snížit frustraci kandidátů a přesvědčit zaměstnavatele, tedy personální oddělení i vedení, že férová a jasná komunikace s lidmi je užitečná. Přinese více relevantních kandidátů na pozice ve firmě i lepší obraz na veřejnosti,“ řekl Milan Jasný, ředitel LMC.

Dopad negativní zkušenosti

Na svůj životopis nedostane odpověď až 68 procent lidí, kteří o některou z volných pozic projevují zájem. Odpověď přitom kandidáti očekávají do týdne, maximálně dvou. Pokud personalisté odpoví po delší době než dva týdny, část zájemců to vnímá, jako by neodpověděli vůbec.

„Odpovědět uchazeči o zaměstnání je nejen formální povinnost, ale i prostá slušnost, která by měla provázet jakoukoli komunikaci mezi lidmi,“ okomentoval situaci expert na etiketu Ladislav Špaček. Ve výrazné většině také kandidáti nepovažují za reakci automatickou odpověď typu „Pokud se vám do 14 dnů neozveme, vybrali jsme jiného kandidáta“.

Pokud personalista na životopis nereaguje, poškozuje celou firmu. Až 93 procent z ignorovaných kandidátů vnímá firmu celkově hůře, 91 procent dokonce ve firmu ztratí důvěru. Navíc 86 procent lidí svou negativní zkušenost sdělí známým.

„Personalisté, stejně jako ostatní zaměstnanci firmy, jsou součástí prezentace společnosti. V době, kdy lze jakýkoliv dojem či zkušenost sdílet desítkám či stovkám přátel jedním příspěvkem na sociálních sítích, má pozitivní i negativní zkušenost daleko větší dopad než dříve,“ upozornila marketingová odbornice a konzultantka Eliška Vyhnánková.

Někteří lidé to vzdají

Zklamání z průběhu výběrového řízení se přenáší i do dalšího chování lidí. Pokud kandidáti nedostanou odpověď na svůj zaslaný životopis, v 52 procentech případů to snižuje jejich chuť do dalšího hledání práce, 16 procent lidí odpovídání na další nabídky úplně vzdá. Pozdní odpovědi komplikují život i ostatním kandidátům, kteří nereagují na další inzeráty, protože čekají na odezvu jiných firem.

„Ve chvíli, kdy se lidé ucházejí o práci a jsou odmítáni, začínají pochybovat o vlastních dovednostech,“ shrnula psycholožka Marta Boučková.

Polovina personalistů nemá čas

Proč personalisté na zaslané životopisy nereagují? Nejčastější příčinou je nedostatek času, ten se projevuje v polovině případů. Téměř 43 procent personalistů odpovídá pozdě proto, že čekají na rozhodnutí ve firmě.

Zpětná vazba se přitom zaměstnavatelům více než vyplácí. Firmám, o kterých se ví, že na životopisy reagují, může až o 20 procent narůst počet reakcí na inzerát.

Výsledky vycházejí ze dvou průzkumů LMC z letošního roku. V prvním odpovídalo 955 respondentů z řad firem zodpovědných za nábor zaměstnanců, druhý probíhal mezi uživateli portálů Jobs a Práce – do něj se zapojilo 9424 lidí.