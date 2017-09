I přes poptávku firem podíl studentů IT oborů klesá

Úspěch firmy závisí i na informačních technologiích, jejich potřeba roste ve všech odvětvích. Odborníků v IT je v Česku kolem 160 tisíc, přesto na trhu práce chybějí. O to více by si tak společnosti měly hýčkat své stávající pracovníky. Firmy k sobě rovněž často lákají čerstvé absolventy hned po maturitě. Od roku 2012 každopádně počet studentů oborů IT mírně klesá.