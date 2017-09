Poradna: Nárok na odstupné při skončení pracovního poměru

Při skončení pracovního poměru se zaměstnanci mohou často dostat do nelehké sociální situace, ve které si obvykle hledají nové zaměstnání. A to nejen tehdy, pokud jejich pracovní poměr končí, aniž by si to přáli, ale i když sami dají výpověď. Odstupné je peněžitým plněním, které má v takové situaci zaměstnanci pomoci, ale zaměstnanci na něj mají nárok jen v některých situacích.