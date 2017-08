Na českobudějovické zemědělské škole, která vznikla v roce 1886, jsou obory mechanizace a služby, rostlinolékařství, veterinářství a zahradnictví. Nyní má 628 studentů, z nichž v oboru zůstává třetina. Na všech oborech je převis, roste zájem o mechanizaci i rostlinolékařství.

Nejvíc studentů chce na veterinářství, kam jich škola ročně přijme 60. „Zájem je neustálý, tam je třikrát větší převis, než můžeme nabrat. Byly doby, kdy byl větší zájem o zahradnictví, vzmáhá se mechanizace: v ní je o naše kluky velký zájem, co se týká oprav a servisů, to by byli na roztrhání,” řekla Vávrovská.

Asi šest firem se letos na školu obrátilo, hledalo absolventy oboru zahradnictví. Škola jej má od roku 1999.

Spojování oborů



Podle hejtmanky Ivany Stráské (ČSSD) zájem o zemědělské školy v kraji, jichž je kolem deseti, trochu stoupá.

„Máme dvě významné zemědělské školy – Písek a Tábor, které mají i školní statky. Chtěli bychom víc spojovat obory dohromady, lesnictví, rybářství, protože jednostranně vzdělaný člověk dnes nemá na trhu práce takové uplatnění. A když někdo hospodaří na velkostatku, má tohle všechno dohromady,” uvedla Stráská.

Země živitelka potrvá v Českých Budějovicích do 29. srpna. Na 44. ročníku se představuje 550 vystavovatelů, jejichž počet proti loňsku vzrostl o 40. Jde o největší zemědělskou výstavu – každoročně se na novinky ze světa kombajnů, traktorů, potravinářství i myslivosti přijde podívat 100 tisíc lidí. Návštěvníky hlídají i policisté se samopaly.