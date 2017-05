„Z hlediska četnosti úrazů jsou nejhorší měsíce červenec, srpen a září, ze dnů pak pondělí kolem desáté hodiny,“ uvedl Petr Kaňka z poradenské společnosti pro bezpečnost práce Bureau Veritas.

Komentované jízdy

„V praxi existuje vzdělávací nástroj určený pro zvyšování bezpečnosti dopravy. Jde o Drivers asssessment program neboli hodnocení řidičských schopností v reálném provozu. Z průzkumu vyplývá, že program dokáže snížit nehodovost u testované skupiny řidičů nákladních vozů o 10 procent, u proškolených řidičů osobních vozů klesla nehodovost o polovinu,“ vypočítal Kaňka výsledky sedmiletého šetření, které se realizovalo na vzorku tří tisíc aut s profesionálními řidiči.

Jak programy vypadají v praxi? Zkušený lektor autoškoly projede s řidičem předem stanovenou trasu a po 40 minutách mu poskytne zpětnou vazbu ohledně chyb a incidentů, kterých se vědomě či nevědomky dopustil.

Těm, kteří patří k deseti procentům nejvíce chybujících řidičů, pak lektor doporučí další komentovanou jízdu, během níž jim bude sdělovat a opravovat chyby v reálném čase.

„Tato nezávislá a okamžitá zpětná vazba dokáže opravit to, co se řidiči špatně naučili v autoškole, popřípadě co jim uniklo při novelizacích zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ zdůraznil.

Chybějí tisíce řidičů

Z odhadů personalistů navíc nedávno vyplynulo, že v Česku chybí až 10 tisíc profesionálních řidičů. [celá zpráva]

„Vysoká koncentrace zpracovatelského průmyslu a logistických firem v ČR, zvyšující se mezinárodní výměna zboží a včasný způsob zásobování výrobních firem přinesly obrovský nárůst poptávky po řidičích kamiónů. Zároveň chybí i řidiči autobusové dopravy," řekl již dříve šéf marketingu společnosti ManpowerGroup Jiří Halbrštát.