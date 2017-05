Možnost získávání nových vědomostí dle výzkumu označilo 65 procent dotázaných dokonce jako jeden z nejlepších benefitů. Další růst je důležitý zejména pro mladou generaci.

Pracovníci mladší třiceti let využívají vzdělávání v 26 procentech případů. Více než dvě třetiny uvedly, že se během práce chtějí dále vzdělávat. Zaměstnanci nad 50 let se pro srovnání vrhají do dalšího vzdělávání pouze ve 12 procentech případů.

Udržet si schopné pracovníky

Promyšlený systém vzdělávání je však nutný také pro firmy. „V době, kdy je na trhu práce nedostatek v podstatě všech pracovníků, je velmi důležité udržet si ty schopné. Firmy se tak stále častěji uchylují k hledání talentů ve vlastních řadách a jsou ochotné je v dalším postupu podporovat,“ podotýká Martin Novák, ředitel BIBS – vysoké školy.

Kupříkladu vedoucí oddělení vzdělávání společnosti Nestlé Česko a Slovensko Zuzana Němcová uvádí, že se kromě samotného vzdělávání zaměřují i na rozvoj v rámci pracovních úkolů. „Investice a energie věnovaná do rozvoje zaměstnanců se několikanásobně vrací, zejména v oblasti jejich zapojení a motivace,“ dodává Němcová.

To potvrzují i statistiky. Podle výzkumu společnosti EdAssist, která se zabývá vzděláváním zaměstnanců a možnostmi jejich růstu, pracovníky s pozitivním přístupem ke vzdělávání spíše čeká interní postup. Rovněž 81 procent účastníků nějakého vzdělávacího programu potvrzuje větší loajalitu k firmě a 83 procent z nich díky němu vykazuje dle vlastních slov vyšší výkon.

Hlavně větší společnosti

Vzdělávat své lidi se snaží stále více firem, i nadále to však zůstává otázkou spíše těch větších. „Velké firmy v posledních letech do vzdělávání investují opravdu hodně, podporují pracovníky při studiu a vytvářejí i vlastní školicí střediska či zaměstnávají interní kouče,“ uzavírá Novák.

Menší podnikatelé se soustředí především na rekvalifikace a kurzy, které jsou nezbytné pro výkon dané profese.