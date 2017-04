Největší nedostatek kvalifikovaných, ale i nekvalifikovaných pracovníků pociťují firmy v oblasti průmyslové výroby. Tato situace je v podstatě stejná na celém území Čech a Moravy.

„Pokud firmy hledají jakékoli kvalifikovanější lidi do výroby, musejí počítat s tím, že je neseženou bez problémů. Pokud nenabídnou dobrý plat, potřebné pracovníky buď nezískají vůbec, nebo se nábor neúměrně prodlouží,“ vysvětluje personální ředitel agentury Wincott People Adrian Suchánek.

Nejtěžší je najít obráběče a svářeče

Mezi pět nejžádanějších manuálních pozic v České republice patří operátoři výroby (kdysi dělníci), svářeči, obráběči, zámečníci a skladníci-řidiči vysokozdvižných vozíků.

„Pokud sestavíme žebříček nejžádanějších pozic v ČR, na předních místech jsou podle našich zkušeností ty, které souvisejí s automobilovým a strojírenským průmyslem, případně s logistikou,“ pokračuje Suchánek.

V Čechách se podle něj nejsnáze obsazují méně kvalifikované pozice, jako je operátor výroby nebo skladník s oprávněním k řízení vysokozdvižného vozíku pro manipulaci se zbožím, například ve skladech.

Naopak nejobtížnější je dle jeho tvrzení hledání obráběče CNC strojů nebo svářeče. Tam se počítá doba od zadání poptávky ze strany firmy po obsazení místa průměrně na tři až čtyři týdny, a to v případě atraktivní mzdy. Pokud by byla finanční nabídka podprůměrná, doba náboru by se prodloužila, případně by místo zůstalo neobsazené.

Na Moravě to jde rychleji

Také na Moravě jsou mezi nejžádanějšími profesemi ty manuální, zejména operátoři výroby a skladníci pro vysoce robotizované automobilky a jejich dodavatele, ale i pro další tahouny ekonomiky z oblasti strojírenství, zpracovatelského průmyslu a logistiky.

„Na rozdíl od Čech se ale daří kvalifikované pracovníky, a to i nedostatkové svářeče nebo obráběče, najít rychleji,“ doplnil pro Novinky Igor Knap z firmy TopStone. Souvisí to s restrukturalizací těžkého průmyslu v posledních dvou desetiletích a s vyšší nezaměstnaností hlavně v severomoravském regionu.

Nedostatek nekvalifikovaných

Michaela Bočková ze společnosti Halla s výrobním závodem v Novém Městě nad Metují poukazuje i na problémy s hledáním nekvalifikovaných lidí.

„Nyní poptáváme hlavně zaměstnance z oboru elektro, kteří mají potřebnou kvalifikaci pro náš závod v Novém Městě nad Metují. I přesto, že jsme ochotni přijmout i absolventy bez praxe, potýkáme se s nedostatkem takovýchto kandidátů. Spolupracujeme s místními středními školami a společně hledáme další způsoby podpory a zájmu studentů o tento obor,“ napsala Novinkám.