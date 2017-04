Cesta z dolu do IT oboru není snadná, bývalí horníci se ale nevzdávají

Čtyři bývalí horníci z uzavřeného dolu společnosti OKD udělali minulý týden poslední krok ke změně kariéry a své budoucí práci v IT. V rámci projektu Razíme cestu nastoupili do kurzu na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava (VŠB - TUO). Pokud tříměsíční kurz úspěšně zakončí, čeká je stáž v oboru, kde jsou i na severu Moravy stovky volných míst. Celkem se do programu zapojilo 39 lidí.