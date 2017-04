Práci změnil rekordní počet lidí

V České republice během posledních šesti měsíců vyměnilo zaměstnavatele dvacet procent lidí, což je nejvíce za poslední tři roky. Hlavním důvodem k odchodu bylo získání lepších podmínek jinde, nejčastěji měnili práci lidé ve věku do 34 let. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Workmonitor společnosti Randstad.