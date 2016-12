Platforma přímo propojuje IT profesionály a firmy

Nový český projekt ZYGOit nabízí alternativu IT profesionálům a firmám, které realizují své IT projekty. Přináší digitální platformu, která propojí obě strany bez zbytečných mezičlánků v podobě zprostředkovatelských subjektů. Firmy díky této platformě mohou najít vhodné IT odborníky a ušetřit odhadem 10 až 60 procent nákladů při realizaci daných projektů.