Na pultech obchodů se objevily desítky nových notebooků. A jak se ukázalo na veletrhu CES v americkém Las Vegas zkraje ledna, další desítky do prodeje v nadcházejících týdnech zamíří.

Půjde o modely, které budou stavět na herních grafikách Nvidia RTX. Připomeňme, že ty byly doposud výsadou pouze klasických stolních počítačů. Výrobci chystají více než čtyři desítky nových laptopů ve 100 různých konfiguracích.

Elegantní křivky, tiché chlazení

Kromě plnokrevných herních laptopů, které nepatří zrovna k nejkompaktnějším, se na pultech obchodů objeví také o poznání elegantnější stroje. Ty by měly mít výšku maximálně 20 mm, úzké rámečky okolo displeje, 144Hz displej a v neposlední řadě také nadstandardní výdrž baterie.

Šéf společnosti Nvidia Jensen Huang ukazuje jeden z nových notebooků.

FOTO: mif, Novinky

Měla by to být zásluha standardu Max-Q. Právě díky této technologii je možné vtěsnat výkonné grafiky do kompaktního šasi notebooku. Tyto karty přitom nabízejí velmi podobný výkon jako plnohodnotné grafiky stejné řady, ale jsou citelně kompaktnější a neprodukují tolik tepla. A díky tomu jsou pochopitelně tenčí a lehčí i samotné notebooky.

Za pozornost stojí také technologie Nvidia Optimus, kterou se některé nové laptopy chlubí. Ta zaručuje tišší a účinnější chlazení a zároveň až dvojnásobnou výdrž baterie. WhisperMode zase umožňuje notebookům napájeným z elektrické sítě a využívajícím GeForce Experience tišší chod během hraní díky analýze počtu snímků ve hře a následné optimalizaci grafického nastavení.

Dvakrát vyšší výkon než u konzolí

Nová generace herních laptopů by měla nabídnout až dvakrát vyšší výkon než televizní konzole PlayStation 4 Pro od Sony. Notebooky si díky tomu hravě poradí s aktuálními tituly využívajícími ray-tracing na 60 snímků za sekundu.

Právě díky podpoře technologie ray tracing by měly laptopy nabídnout reálnější vykreslování grafiky ve hrách. RT jádra totiž dovolují vypočítat přesné stíny, odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény.

Notebooky s grafickými kartami GeForce RTX chystá podle šéfa společnosti Nvidia hned několik předních výrobců, jako jsou Acer, Alienware, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo Legion, MSI, Razer či Samsung.

Asus ZenBook S13: nejtenčí na světě

I v letošním roce bude pokračovat honba za nejtenčím notebookem na světě. Titul tentokrát uzmula na veletrhu CES v americkém Las Vegas společnost Asus, která představila model ZenBook S13. Ten má v pase pouze 12,9 mm, tenčí model byste na pultech obchodů hledali marně.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: ZenBook S13

Zdroj: archív výrobce

ZenBook S13 (UX392)

FOTO: archív výrobce

Verze S13 sází mimochodem také na nejnovější generaci procesorů Intel Core s nejvyšším poměrem obrazovky k tělu na světě, který činí 97 %. Jeho rámečky jsou široké pouze 2,5 mm. Na první pohled se tak může zdát, že obrazovka vůbec žádné rámečky nemá.

Navzdory kompaktním rozměrům má novinka samostatnou grafickou kartu NVIDIA MX150. Ta je určena především pro práci – pro snadnější úpravu fotografií a střih videa. Stačit by nicméně měla i na hry, byť ne vždy v plném rozlišení a při vysokých detailech.

Notebook se vyznačuje lehkým šasi z jednoho kusu hliníku s hmotností 1,1 kg a odolností, která odpovídá armádním standardům MIL-STD-810G. Měl by si tedy v praxi nechat líbit i méně šetrné zacházení.

Klady: extrémně tenká konstrukce, nízká hmotnost

extrémně tenká konstrukce, nízká hmotnost Zápory: dedikovaná grafika je určena pro práci, na hry se hodí jiné modely

dedikovaná grafika je určena pro práci, na hry se hodí jiné modely Odhadovaná cena: 25 000 Kč

Apple MacBook Air: styl především

U MacBooku Air se ve srovnání s předchůdcem velkého vylepšení dočkala obrazovka, po vzoru profesionálních modelů totiž dostal MacBook Air Retina displej. Panel má úhlopříčku 13,3 palce a nabízí čtyřikrát vyšší rozlišení než HD obrazovky (2560x1600 pixelů). Pro úplnost připomeňme, že předchůdce měl 13palcovou obrazovku.

Video

MacBook Air

Zdroj: archív výrobce

MacBook Air

FOTO: Shannon Stapleton, Reuters

Navzdory většímu monitoru se podařilo proporce celého zařízení zmenšit, a to především díky tenčím rámečkům okolo displeje. Novinka se chlubí velikostí 30,41x21,24x0,14 až 1,56 cm, zatímco rozměry předchůdce byly 32,5x22,7x0,3 až 1,7 cm. Hmotnost pak klesla z 1,35 kg na 1,25 kg.

Značného vylepšení se dočkal také výkon této novinky. Srdcem novinky je procesor Intel Core i5 osmé generace, který může být doplněn až o 16 GB operační paměti a o rychlou SSD jednotku s kapacitou až 1,5 TB. Velice slušná je přitom i výdrž baterie, výrobce slibuje až 13 hodin provozu na jedno nabití pod taktovkou operačního systému macOS.

Klady: stylový vzhled, svižný operační systém

stylový vzhled, svižný operační systém Zápory: nabízí málo konektorů pro připojení periferií

nabízí málo konektorů pro připojení periferií Cena: od 35 990 Kč

Microsoft Surface Go: zrozen pro práci

Surface Go od společnosti Microsoft je plnokrevný tablet. Jde však k němu připojit klávesnici, která funguje zároveň jako ochranný kryt na displej. V takovém případě dokáže novinka nahradit při práci i notebook.

Video

Surface Go

Zdroj: archív výrobce

Surface Go

FOTO: archív výrobce

Pracovní tempo udává procesor Pentium 4415Y z edice Kaby Lake-Y. Ten má dvě jádra a čtyři vlákna díky technologii HyperThreading, všechna pracují při frekvenci 1,6 GHz.

Na výběr budou různá provedení, která se budou lišit velikostí operační paměti a úložného prostoru. Základní provedení nabídne 4 GB operační paměti a 128GB úložný prostor, u vyšší verze budou tyto hodnoty dvojnásobné, tedy konkrétně 8 GB a 256 GB.

Výrobce vsadil na 10palcový displej s poměrem stran 3:2. Rozlišení tohoto panelu je 1800x1200 obrazových bodů. Tablet dovede pracovat se stylusem Surface Pen a dovede rozpoznat až 4096 úrovní přítlaku.

V zadní části tabletu nalezneme výklopný stojánek, který poslouží k polohování displeje. Tablet také disponuje dvěma fotoaparáty s rozlišením 5 a 8 megapixelů.

Klady: dokáže nahradit i notebook, velmi kompaktní rozměry

dokáže nahradit i notebook, velmi kompaktní rozměry Zápory: klávesnice a stylus se dokupují zvlášť

klávesnice a stylus se dokupují zvlášť Cena: 12 000 Kč (64GB verze); 16 000 Kč (128GB varianta)

Razer Blade: zrozen pro hráče

Na kompaktní rozměry láká také notebook Razer Blade. Srdcem herního stroje je nový šestijádrový procesor Intel Core i7-8750H, který dokáže pracovat až při frekvenci 4,1 GHz. Dále bude k dispozici 16 GB operační paměti.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Notebook Razer Blade

Zdroj: archív výrobce

Razer Blade

FOTO: archív výrobce

Volitelně pak může být novinka vybavena grafickou kartou Nvidia GeForce GTX 1060 s 6GB pamětí či GeForce GTX 1070 s 8GB pamětí. Na výběr bude také mezi 256 nebo 512GB SSD jednotkou, která bude doplněna o pevný disk s kapacitou až 2 TB.

S ohledem na nabízenou výbavu, především tedy výkonné grafické karty určené pro hráče, působí až neskutečně rozměry modelu Blade. Proporce 355x235x16,8 mm totiž připomínají spíše tenký businessový laptop.

Pro úplnost dodejme, že displej nabídne úhlopříčku 15,6 palce a rozlišení Full HD. V prodeji se nicméně objeví také vybavenější varianta se 4K obrazovkou.

Klady: stačí i na ty nejnovější hry

stačí i na ty nejnovější hry Zápory: pro 4K je výkon grafiky nedostatečný

pro 4K je výkon grafiky nedostatečný Cena: 40 000 Kč

Dell XPS 13: malý, ale šikovný

Nová generace modelu XPS 13 nabízí, stejně jako předchůdce, 13palcovou obrazovku. Ta se však dočkala zásadního vylepšení, vůbec poprvé totiž podporuje technologii Dolby Vision, která podle výrobce mění zážitek ze zábavy díky mimořádně živé kvalitě obrazu – vysokému jasu, kontrastu a barvám.

XPS 13

FOTO: archív výrobce

XPS 13

FOTO: archív výrobce

V porovnání se standardním obrazem dokáže technologie Dolby Vision v praxi skutečně poskytovat neskutečně věrný barevný obraz. Je to dáno mimo jiné tím, že jas je až čtyřicetkrát vyšší, obrazovka přitom produkuje až desetkrát tmavší odstíny černé.

V otázce technologií se sluší vyzdvihnout také webkameru, která je umístěna u horního okraje displeje. Jde o vůbec nejmenší HD webkameru v portfoliu tohoto výrobce, má velikost pouze 2,25 mm, i díky tomu může mít laptop velmi tenké rámečky okolo obrazovky.

U XPS 13 se zapracovalo pochopitelně také na výkonu, rychlejší jsou především díky nejnovějším čtyřjádrovým procesorům Intel Core 8. generace.

Zajímavý je u novinky také design. Kromě takřka bezrámečkové obrazovky láká stroj také na zářivý vnitřní povrch z arkticky bílých tkaných skleněných vláken a novou variantu elektrolyticky oxidovaného vnějšího povrchu v bílostříbrné barvě, která tak doplňuje verze ve zlatorůžovém a bílém a v černém a stříbrném provedení.