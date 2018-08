mif, Novinky

V počítačové systémy vkládá důvěru stále více lidí. Ať už se bavíme o mobilech nebo klasických počítačích, v jejich pamětích uchováváme stále více citlivých informací. Vedle osobních fotografií také kopie občanských a řidičských průkazů, nejrůznějších smluv a samozřejmě i hesla k online účtům, a to zpravidla i včetně internetového bankovnictví.

Pokud se podaří počítačovému pirátovi k takovým datům dostat, jsou to pro něj druhé Vánoce. Na černém trhu totiž všechna data prodá za nemalé sumy.

K průnikům do cizích strojů jsou nejčastěji používány viry a trojské koně. Najít je v operačním systému přitom nemusí být vůbec jednoduché.

Ještě před pár lety škodlivé kódy mazaly soubory nebo citelně zpomalovaly systém, nyní se však snaží co nejdéle zůstat v anonymitě a potají otevírají zadní vrátka pro útočníka.

Cílí také na mobilní zařízení

Bez antiviru tak nemá běžný uživatel prakticky žádnou šanci si všimnout, že byl jeho přístroj infikován. Každý tablet a chytrý telefon a pochopitelně také počítač by tak měl být vybaven bezpečnostním softwarem, který bude všechny hrozby neustále hlídat.

Antivirus by měl být samozřejmostí i na klasických počítačích. Sluší se nicméně podotknout, že nezvané návštěvníky dokážou v počítači nebo mobilu odhalit speciální programy. Jde například o aplikace, které se soustředí pouze na špionážní software a hledání trojských koňů.

Jiné programy zase dokážou v operačním systému nalézt tzv. keyloggery, které jsou schopné zaznamenávat stisk každé klávesy a nasbíraná data odesílat útočníkovi.

Na PC i mobilu by měl být nainstalován vždy jen jeden bezpečnostní program svého druhu. Dva antiviry na disku dokážou udělat pěknou neplechu. Samotný antivirus ale zárukou bezpečí není. Uživatelé by neměli zapomínat na pravidelné stahování všech bezpečnostních záplat, a to pro samotný operační systém i doinstalované programy. Nejrůznější trhliny v softwaru totiž útočníci také zneužívají k útokům.

Nejrozšířenější škodlivé kódy

Nejčastěji se internetem šíří viry, prostřednictvím nichž vydělávají útočníci kybernetické měny. Dokládá to žebříček antivirové společnosti Check Point. První příčku obsadil u počítačů škodlivý kód CoinHive. Ten byl navržen pro těžbu kryptoměny monero bez souhlasu uživatele, útočníci tedy díky němu potají vydělávají peníze za využití výpočetního výkonu napadeného počítače.

CoinHive implantuje JavaScript, který využívá procesor koncových uživatelů a negativně ovlivňuje výkon stroje těžbou kryptoměn. Kyberzločinci mohou využít pro těžbu kryptoměn až 65 procent celkových zdrojů procesoru koncového uživatele, aniž by o tom věděl.

Prakticky úplně stejně funguje i druhá nejrozšířenější hrozba, škodlivý kód Cryptoloot. Třetí nejrozšířenější počítačovou hrozbou je RoughTed. Tato rozsáhlá virová kampaň je využívána k šíření odkazů na nebezpečné webové stránky a k šíření dalšího škodlivého obsahu.

U mobilů je nejrozšířenější hrozba Lokibot. Jde o bankovní trojan pro Android a současně malware zaměřený na krádeže informací, který se může změnit také na ransomware, který v případě odstranění administrátorských oprávnění zamkne telefon. Za jeho odemčení pak útočníci požadují výkupné.

Druhá příčka patří viru známému pod názvem Triada. Tento modulární backdoor cílí na zařízení s operačním systémem Android. Škodlivý kód uděluje superuživatelské oprávnění útočníkům, takže kyberzločinci mohou stahovat do mobilních zařízení další malware. Triada také umí zfalšovat URL odkazy uložené v prohlížeči a nasměruje tak uživatele na podvodné stránky.

Eset Family Security: zatočí s hackery

Balík bezpečnostních aplikací Eset Family Security se snaží ochránit nejen stolní počítače, ale také mobilní telefony a počítačové tablety. Obsahuje antispyware, osobní firewall, antispamový filtr či například antivirus. Různých funkcí je v balíku nespočet.

Eset Smart Security

FOTO: archív tvůrců

Kdybychom mohli vyzdvihnout jednu nejužitečnější, pravděpodobně by šlo o vychytávku zvanou AntiTheft. Tento modelu se snaží zamezit krádežím a ztrátám počítačů. Posloužit tak může například, pokud budete pohřešovat svůj notebook. Jednoduše se stačí přihlásit do on-line portálu služby a nechat si svůj stroj ukázat na mapě.

Vyzkoušet Eset Family Smart Security je možné zdarma, plná licence pro celou rodinu pak vyjde na 1600 Kč. V prodeji je ještě o stovku levnější balík zvaný Eset Smart Security, který je určený pro jeden počítač. Ten však nenabízí nástroje určené pro zabezpečení tabletů a mobilů.

ZoneAlarm free: ochrana před nezvanými návštěvníky

Program ZoneAlarm free od společnosti ZoneLabs je alternativou k firewallu, který je předinstalován ve Windows. Jeho hlavní úkol je stejný, bránit počítač proti nezvaným návštěvníkům.

ZoneAlarm free

FOTO: archív tvůrců

Program je velice jednoduchý na obsluhu a neustále běží na pozadí operačního systému, přesto je jeho přínos nepopiratelný. Uživatel si u něj může sám určit, který program má přístup k internetu a který ne.

Tím, že neustále běží na pozadí a v podstatě sleduje neustále síťovou komunikaci, může občas vytěžovat hardware počítače, a dokonce i zpomalovat připojení. To je daň za bezpečí. V placené verzi navíc dokáže Zone Alarm monitorovat příchozí e-maily a vyhledávat nebezpečné přílohy nebo vyhledat zdroj útoku.

Spamfighter: bič na nevyžádané e-maily

Škodlivé viry a další počítačové smetí se velmi často šíří prostřednictvím nevyžádané pošty. Právě proto se vyplatí tzv. spam nepodceňovat. Většina e-mailových klientů má již nástroje pro blokování nevyžádané pošty předinstalované, ale nemusí vyhovovat každému. Pokud se vám však zdá filtr například v Outlooku málo účinný, můžete vyzkoušet doplňkový program Spamfighter.

Spamfighter

FOTO: Novinky

Stejně jako většina podobných aplikací dokáže program automaticky vyhodnotit příchozí e-mail a v případě podezření jej zařadí do složky s nevyžádanou poštou. Hlavní výhodou Spamfighteru je ale proti konkurenci nástroj, který dokáže umisťovat spamové adresy a e-maily do mezinárodní databáze. Díky tomu je prověřování zpráv daleko důkladnější.

Výrobce nabízí ke stažení program v profesionální verzi, která je zpoplatněná. Pokud za něj nechcete platit, automaticky se po 30 dnech používání přepne do jednodušší verze, která je zdarma.

Symantec Norton Internet Security: užitečný balík

Kompletní ochranu počítačů slibuje také balík Norton Internet Security od společnosti Symantec. Ten obsahuje kromě antiviru také antispam, který podobně jako Spamfighter snaží vyfiltrovat z doručené pošty otravné reklamní nabídky a zároveň i škodlivé viry.

Symantec Norton Internet Security

FOTO: archív tvůrců

Vhod může přijít také antiphishingová ochrana, která hlídá uživatele, aby se nenechal napálit a při různých podvodných nabídkách během brouzdání po internetu. Samozřejmostí je i nástroj pro detekci a odstraňování spywaru, tedy špionážních virů.

Velmi praktické je, že balík dokáže různé úkony v počítači naplánovat automaticky. Takže uživatel se nemusí o nic starat. Kontroly jsou zpravidla plánovány na dobu, kdy není počítač používán. Díky tomu je vhodný pro použití i na pomalých strojích.

Plná verze je placená. Roční licence pro jeden počítač vyjde na necelých 800 Kč. Symantec navíc nabízí speciální licenci až pro pět počítačů, která na 12 měsíců vyjde na 1200 Kč.

Avira Mobile Security: jde to i zadarmo

Pokud sáhnete po levnějším balíku od Esetu, který neobsahuje zabezpečení mobilních zařízení, můžete chytré telefony a počítačové tablety ochránit před škodlivými kódy pomocí antivirového programu Avira Mobile Security.

Avira Mobile Security

FOTO: archív tvůrců

Ten na zmiňovaných zařízeních funguje v podstatě úplně stejně jako antivirové aplikace na klasických stolních počítačích. Dokáže tedy monitorovat soubory proudící ze zařízení a do něj, a pokud narazí na podezřelý nebo infikovaný soubor, uživatele na to upozorní.

V zachytávání hrozeb je přitom podle zkušeností uživatelů nástroj od společnosti Avira poměrně úspěšný. Tento bezplatný antivirus toho ale umí daleko více.

V případě ztráty zařízení jej dokáže najít a ukázat jeho umístění na mapě, přístroj však musí být připojen k internetu. Pokud nejde z nějakého důvodu získat zařízení zpět, je možné jej na dálku zamknout, nebo dokonce i vymazat.

Kde stahovat: internetové obchody s mobilními aplikacemi Apple iTunes a Google Play

Avast Free Antivirus: bezplatná ochrana z Česka

Na konci 80. let vytvořili dva čeští počítačoví nadšenci Eduard Kučera a Pavel Baudiš program, který nazvali anti-virus advanced set (AVAST). Ten se za svou existenci stal velice populárním.

Avast Free Antivirus

FOTO: archív tvůrců

Jedním z důvodů je jistě fakt, že jej firma pro domácí a nekomerční využití nabízí zadarmo. Program je vybaven povedeným uživatelským rozhraním, které je velice intuitivní. Hledat viry a spyware na pevném disku můžete jednoduše přímo z okna programu, k dispozici je ale i možnost plánování automatického prohledávání disku nebo rezidenční štít, který hlídá bezpečnost operačního systému na pozadí při běžné práci.

Hlavní předností antiviru jsou především nízké provozní nároky, které na rozdíl od některých konkurenčních řešení zbytečně nesnižují výkon celého počítače. To ocení především majitelé starších PC, která nejsou tolik výkonná.