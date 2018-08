mif, Novinky

Většina aktuálně nabízených televizorů má Full HD rozlišení (1920x1080 obrazových bodů), ty pokročilejší pak lákají na ještě jemnější obraz – na standard 4K či ultra HD, tedy rozlišení 3840x2160 pixelů.

Některé levnější televizory však stále ještě nabízejí pouze HD rozlišení (1366x768 obrazových bodů), které už je v dnešní době dávno překonané.

Kvalita obrazu

Kromě rozlišení může při výběru televizoru pomoci také samotná cena, právě ta totiž částečně rozhoduje o tom, jak bude obraz kvalitní. U levnějších přístrojů je třeba dávat pozor především na pozorovací úhly. Při pohledu svrchu nebo zespodu může být obraz deformován, což pak při sledování televize například z gauče představuje problém.

Neznamená však, že čím dražší televizor, tím kvalitnější obraz. U modelů s cenovkou nad 15 000 Kč promlouvají do výsledné ceny spíše nabízené funkce. A ty mohou být někdy skutečně velmi užitečné.

Řeč je o například HbbTV. Tato zkratka označuje hybridní televizi, tedy přijímače schopné spojit výhody standardního vysílání s internetem.

K čemu je to v praxi? Například při sledování nějakého programu se uživateli zobrazí nabídka doplňujících informací – přímo na TV lze zobrazit související obsah, jako jsou fotografie, text, audio či video.

Internetové archivy

Stejně tak HbbTV umožňuje přístup k internetovým archivům televizních stanic. Ale některé z nich si za přístup ke svým archivům nechávají zaplatit.

Určité modely dokonce dovolují instalovat další aplikace, mají totiž vlastní operační systém. Tímto způsobem je možné také zpřístupnit internetové archivy televizních stanic, stejně tak je ale možné instalovat hry či kuchařku.

Téměř za samozřejmost lze ve dnešní době považovat USB konektory pro připojení externích disků. Ty pak slouží pro přehrávání i jako záznamové médium.

Přehled úhlopříček televizorů 22" / 55 cm 28" / 71 cm 32" / 81 cm 40" / 101 cm 42" / 106 cm 48" / 121 cm 50" / 127 cm 55" / 139 cm 60" / 152 cm 65" / 165 cm 70" / 177 cm 75" / 190 cm 78" / 198 cm 88" / 224 cm

Samsung QE55Q8CN: zakřivený pohled na svět

Na zakřivenou obrazovku vsadila u své vrcholné řady televizorů společnost Samsung. Například u modelu QE55Q8CN má divák díky tvaru obrazovky pocit, jako by jím byl skutečně obklopen. Zakřivení zároveň umožňuje sledovat obraz ze stejné vzdálenosti z mnoha úhlů.

Samsung QE55Q8CN

FOTO: archív výrobce

I svými parametry patří tento konkrétní model k tomu nejlepšímu, co je aktuálně k dostání. Nabízí 4K rozlišení (3840x2160 obrazových bodů) při úhlopříčce 55 palců (138 cm). Pokud by to bylo někomu málo, v nabídce Samsungu jsou stejně vybavené přístroje se zakřiveným displejem a úhlopříčkou přesahující klidně dva metry.

Obrazovka staví na technologii QLED, která umožňuje televizoru reprodukovat citelně širší rozsah barev v porovnání se standardními TV. To je zásluha především kovového materiálu Quantum Dot, z něhož je panel tvořen.

Ve výbavě nechybí ani bezdrátový adaptér wi-fi, tři USB porty, 4 HDMI konektory, možnost zobrazení obrazu v obraze, digitální tuner DVB-T2, podpora satelitních karet DVB-S2. Samozřejmostí je také vlastní operační systém umožňující instalaci aplikací či podpora HbbTV.

Klady: špičkový obraz, zakřivená obrazovka

špičkový obraz, zakřivená obrazovka Zápory: vyšší cena (s ohledem na konkurenční televizory se 4K displejem)

vyšší cena (s ohledem na konkurenční televizory se 4K displejem) Cena: 65 000 Kč

GoGEN TVH 32P281T: nejlevnější na trhu

Vůbec tím nejlevnějším 32palcovým televizorem na trhu je aktuálně GoGEN TVH 32P281T. Tento konkrétní model se prodává bez pár korun za 4500 Kč, v této velikosti se přitom televizory od známějších značek prodávají často i o několik tisíc korun dráž.

GoGEN TVH 32P281T

FOTO: archív výrobce

Nízké ceně ale víceméně odpovídá i nabízená výbava. Při úhlopříčce 81 centimetrů nabízí tento televizor pouze HD rozlišení (1366x768 obrazových bodů), zatímco většina konkurentů láká na jemnější obraz ve standardu Full HD, tedy 1920x1080 pixelů.

Ve výbavě nechybí kromě HDMI konektoru ani port USB. Díky němu může přístroj sloužit zároveň jako multimediální přehrávač – z připojených disků je možné přehrávat videa, hudbu i obrázky. Přijímat je možné pozemní digitální signál DVB-T2, stejně jako satelitní vysílání DVB-S2 po dokoupení speciální redukce (modulu).

GoGEN TVH 32P281T však nenabízí žádný operační systém, není tedy do něj možné instalovat žádné aplikace. Příliš přesvědčivě nepůsobí ani konstrukce přístroje. Plastové rámečky působí laciným dojmem, stejně jako masivní lesklý stojan.

Klady: nízká cena

nízká cena Zápory: u testovaného kousku bylo místy nerovnoměrné podsvícení

u testovaného kousku bylo místy nerovnoměrné podsvícení Cena: 4500 Kč

Panasonic TX-49FX613E: zlatá střední cesta

Přesvědčit uživatele o tom, že solidně vybavený televizor nemusí stát několik desítek tisíc korun, se snaží model Panasonic TX-49FX613E. Při ceně pohybující se pod hranicí 20 000 Kč nabízí vše, co budou potřebovat i nároční uživatelé.

Panasonic TX-49FX613E

FOTO: archív výrobce

Testovaný kousek staví na 49palcové úhlopříčce (123 cm), která nabízí rozlišení 4K. Pochválit si tento přístroj zaslouží za poměrně věrné podání barev, kvalita zobrazení je v dané cenové kategorii rozhodně nadstandardní.

Samozřejmostí je vlastní operační systém, o jehož plynulý chod se stará čtyřjádrový procesor. Ten umožňuje nejen instalovat aplikace, ale také nahrávat pořady na vloženou USB klíčenku.

Velmi zajímavá je také funkce TV Anywhere. Dávají zrovna oblíbený film nebo zajímavé utkání a vy nejste doma? Stačí televizor připojit k internetu, jehož prostřednictvím se bude obraz streamovat do chytrého telefonu nebo tabletu. Díky tomu můžete televizi sledovat na svém mobilním zařízení klidně i na druhém konci planety.

Klady: barevné podání displeje, množství nabízených funkcí

barevné podání displeje, množství nabízených funkcí Zápory: rámeček okolo displeje by mohl být tenčí, kvůli konstrukci nohou se nevejde na menší stolky

rámeček okolo displeje by mohl být tenčí, kvůli konstrukci nohou se nevejde na menší stolky Cena: 18 000 Kč

LG 55EG9A7V: elegantní design

Především elegantním designem se snaží zaujmout televizor LG 55EG9A7V. Má totiž velmi tenké rámečky okolo displeje a zároveň jde o jeden z nejužších televizorů na trhu, v pase má jen pár milimetrů. Pouze ve spodní části je pak přidělán jakýsi baťůžek, ve kterém se ukrývá všechna potřebná elektronika.

LG 55EG9A7V

FOTO: archív výrobce

Přestože jde v nabídce společnosti LG spíše o levnější televizor, nabízí prvotřídní obrazovou kvalitu. To je zásluha především technologie OLED. Daný panel dokáže reprodukovat velmi bohaté barvy, díky čemuž je možné zobrazit široký rozsah odstínů od úplné černé až po čistě bílou.

Přístroj nabízí 55palcovou úhlopříčku (139 cm), a to při rozlišení 1920x1080 obrazových bodů. Jemnější standard 4K by slušel danému panelu daleko více, vyšší rozlišení je nicméně výsadou až dražších modelů. Vyzdvihnout si zaslouží také použité reproduktory, které jsou dostatečně hlasité a zároveň nabízí i poměrně vyvážený zvuk.

Televizor je vybaven operačním systémem webOS 2.0, díky kterému je možné do televizoru instalovat nejrůznější aplikace a tím jej naučit nové funkce. Využívat jej je možné například i jako jednoduchou herní konzoli. Odezva operačního systému je nicméně někdy trochu pomalejší.

Klady: OLED obrazovka, kvalita zvukové reprodukce

OLED obrazovka, kvalita zvukové reprodukce Zápory: občas dochází k prodlevám při práci se systémem televizoru

občas dochází k prodlevám při práci se systémem televizoru Cena: 27 000 Kč

Epson EH-TW650: základ domácího kina

Klasický televizor může být v obývacím pokoji nahrazen také projektorem, který dovede navodit podobnou atmosféru jako v kině. Poměrně zajímavou volbou může být aktuálně Epson EH-TW650, který láká především svým poměrem cena/výkon. Za 14 000 Kč se totiž jedná o ideálního adepta na základ domácího kina.

Epson EH-TW650

FOTO: archív výrobce

Projektor od Epsonu dokáže zprostředkovat obraz o velikosti od 30 do 300 palců, a to při rozlišení Full HD a poměru stran 16:9. Filmy je tedy možné sledovat na úhlopříčce od 0,75 do 7,5 metru. Na zprostředkování obrazu projektor potřebuje vzdálenost alespoň 0,7 metru.

V konektorové výbavě nechybí kromě dvou HDMI portů také klasické USB. Přímo k projektoru je tak možné klidně připojit i externí disk, na kterém jsou uloženy fotky nebo videa. Pak dokáže testovaný kousek zastat i funkci domácího kina.

Pokud byste však chtěli na projektoru sledovat klasické televizní vysílání, bude zapotřebí dokoupit set-top-box.