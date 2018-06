mif, Novinky

Zachytit nezapomenutelné momenty dovedou na cestách digitální fotoaparáty. Prim hrají kompakty, a to díky svým drobným rozměrům – snadno se vejdou do každé kapsy.

Přijít vhod některým uživatelům mohou i videokamery. Jednotlivé modely se od sebe liší především kvalitou záznamu, o čemž rozhoduje především typ snímače. Základní modely jsou vybaveny takzvaným CMOS snímačem. Jejich výhodou je především nízká cena – takové kamery stojí jen pár tisíc korun. Problémy jim ale dělá natáčení při horších světelných podmínkách.

Pokročilejší modely pracují s CCD senzorem, který nabízí věrnější podání barev.

Vedle klasických modelů se vyrábějí také odolné, kterým nevadí písek ani prach. Aniž by se poškodily, je možné je používat na plážích, horách i v poušti. Některé přístroje dokonce dokážou pořizovat momentky nebo videa i pod vodou.

Chytré telefony a nositelná elektronika

Funkce fotoaparátu i kamery dokážou suplovat chytré telefony, jež můžeme využít také jako náhradu satelitní GPS navigace.

V dnešní době není problém vzít si na dovolenou ani počítač. Kromě klasických notebooků se těší velké popularitě počítačové tablety. Ty nejlevnější s operačním systémem Android se dají pořídit už za méně než dva tisíce korun.

Modely postavené na tradiční platformě Windows se prodávají za dvojnásobek až trojnásobek.

Stále větší popularitě se těší tzv. nositelná elektronika. Řeč je například o fitness náramcích, které se snaží monitorovat zdravotní stav a kondičku, chytré hodinky zase dovedou přenášet data z telefonů a tabletů a v některých případech i telefonovat. Zobrazování času je u nich až druhotná funkce.

Navitel MS400 Lifetime: cena hraje prim

Jednou z nejlevnějších navigací na trhu je aktuálně Navitel MS400 Lifetime. Pořídit ji je v tuzemských obchodech možné už za méně než tisíc korun. I přes nízkou cenovku se ale přístroj pochlubí řadou pokročilých funkcí.

Navitel MS400 Lifetime

FOTO: archív výrobce

Parkovací asistent například automaticky zobrazuje seznam parkovacích míst v blízkosti cíle. Stejně tak dokáže najít v okolí nejvhodnější benzínovou pumpu, restauraci nebo hotel. Na cestách navíc dokáže za řidiče hlídat maximální povolenou rychlost a upozornit ho, pokud ji překročí. Samozřejmostí jsou i běžné funkce, jako je výpočet nejrychlejší nebo nejekonomičtější trasy. Nechybí ani režim pro chodce.

Navitel MS400 Lifetime se ovládá pomocí pětipalcového dotykového displeje a mapami pokrývá Polsko, Českou republiku, Slovensko, Německo, Ukrajinu, Litvu a Bělorusko. Aktualizace map je doživotně zdarma.

Klady: nízká cena

nízká cena Zápory: lacině působící plastová konstrukce

lacině působící plastová konstrukce Cena: 990 Kč

Samsung Gear 360: svět virtuální reality

S modelem Gear 360 se Samsung pouští do segmentu akčních videokamer, kde doposud neohroženě vládla americká společnost GoPro. Té bude jihokorejský výrobce elektroniky konkurovat hned dvěma objektivy.

Samsung Gear 360

FOTO: archív výrobce

Jak už samotný název napovídá, Gear 360 dokáže natáčet 360° videa. S novinkou je tak možné díky dvěma objektivům pořizovat videa určená pro systémy virtuální reality. Když si je pak budete ve speciální helmě přehrávat, budete mít pocit, jako byste se skutečně na dané místo vrátili.

360° videa je navíc možné přehrávat pomocí speciálních přehrávačů i na klasických počítačích. Děj se na takových videích neodehrává pouze z jednoho úhlu, ale úhel pohledu může uživatel libovolně měnit pohybem myši.

Kompaktním rozměrům musel ustoupit klasický displej, na kterém by bylo možné prohlížet pořízené záznamy. Uživatel si tak musí vystačit se zobrazením na připojeném chytrém telefonu. Z něho je možné také kameru ovládat.

Klady: možnost natáčet 360° videa

možnost natáčet 360° videa Zápory: kvalita videa za horších světelných podmínek

kvalita videa za horších světelných podmínek Cena: 7000 Kč

Apple iPad: výkon především

Společnost Apple letos na jaře uvedla do prodeje novou generaci počítačového tabletu iPad. Ten je velmi skladný, jeho tloušťka je při úhlopříčce 9,7 palce pouze 7,5 mm a hmotnost je necelých 500 g. Na cestách tedy rozhodně tento model není velkou přítěží.

Apple iPad (2018)

FOTO: archív výrobce

Srdcem tabletu je procesor A10 Fusion s 64bitovou architekturou, jehož nedílnou součástí je koprocesor M10. Ten by měl podávat dostatek výkonu prakticky za jakýchkoliv okolností, a to i v případě spuštění více náročných aplikací najednou. Vše samozřejmě běží pod operačním systémem iOS 11.

Zmiňovaný 9,7palcový displej nabízí LED podsvícení, technologii IPS a rozlišení 2048 × 1536 při 264 pixelech na palec. Dotyková plocha je mimochodem opatřena speciální oleofobní vrstvou, která je odolná proti šmouhám. Na displeji by tak neměly ulpívat otisky prstů.

K dispozici jsou tradičně již dva fotoaparáty. Ty mimochodem zvládnou skenovat dokumenty, ale zároveň si poradí i s rozšířenou realitou. Díky této technologii dokáže tablet začlenit virtuální objekty do reálného světa. Uplatnění by tato technologie měla najít opět především ve školách, a to při nejrůznějších vědeckých projektech.

Klady: velmi slušný výkon, líbivý vzhled

velmi slušný výkon, líbivý vzhled Zápory: málo vylepšení ve srovnání s předchůdcem

málo vylepšení ve srovnání s předchůdcem Cena: 9000 Kč (WiFi); 12 500 Kč (WiFi + LTE)

Nikon Coolpix W100: focení pod vodou

Coolpix W100 od společnosti Nikon se na první pohled nijak výrazně neliší od konkurenčních modelů, které uživatele lákají příznivou cenovkou. Ve skutečnosti má ale navrch hned v několika ohledech. V první řadě se nabízí v široké škále pastelových barev, díky čemuž se hodí jako dárek pro většinu mladších ročníků.

Nikon Coolpix W100

FOTO: archív výrobce

Navíc má speciální konstrukci, která je odolná proti pádům a prachu. Přístroji dokonce nevadí ani voda, ponořen může být až do hloubky deseti metrů. Logicky tedy nevadí, když na zimní dovolené foťák spadne do hromady sněhu, o čemž si většina konkurentů může nechat jenom zdát.

I přes zvýšenou odolnost nepřišel tento kompakt o trojnásobný optický zoom. Objektiv se světelností f/3,3-5,9 je napojen na CMOS snímač s rozlišením 13,2 megapixelu. Kvalita snímků nicméně odpovídá cenové kategorii, především za zhoršených světelných podmínek je na snímcích znát značný šum.

Vyzdvihnout si zaslouží technologie SnapBridge. Jde v podstatě o funkci, díky níž může fotoaparát komunikovat bezdrátově s chytrým telefonem nebo počítačovým tabletem. Díky spárování mohou být pořízené momentky automaticky odesílány na mobilní zařízení. V první řadě jsou tak pochopitelně zálohovány pro případ ztráty či poškození fotoaparátu, ve druhé řadě mohou být snímky v podstatě okamžitě sdíleny prostřednictvím sociálních sítí, případně odeslány e-mailem.

Klady: funkce SnapBridge, vodotěsná konstrukce

funkce SnapBridge, vodotěsná konstrukce Zápory: kvalita snímků za horšího světla

kvalita snímků za horšího světla Cena: 3900 Kč

DJI Mavic Air: ovládá se gesty

Mavic Air je ještě menší než předchůdce. Ve složeném stavu má tak letošní provedení 144 x 78 x 61 mm, předchůdce Mavic Pro v názvu měl 198 x 83 x 83 mm. Na cesty se tak novinka hodí více.

Mavic Air

FOTO: archív výrobce

Zajímavé je také to, že i přes redukci rozměrů by se neměla zhoršit kvalita videa. Výrobce totiž láká na 12MPx kameru zavěšenou na tříosém stabilizátoru, která stačí na rozlišení 4K, případně Full HD při 120 fps. Světelnost objektivu je f/2,8, což je o něco horší hodnota než v případě modelu Mavic Pro. Nicméně novinka by měla být levnější a s ohledem na kompaktnější rozměry tuto nevýhodu celá řada potenciálních zájemců řešit nebude.

Nový bezpilotní letoun z nabídky DJI by měl být schopen létat rychlostí ve standardním režimu až 35 km/h, a to až ve výšce pět kilometrů nad mořem. Celkový dolet je velmi slušných 21 minut. Ve sportovním režimu, ve kterém však již nefungují senzory, je letová rychlost dokonce až 70 km/h.

I přes kompaktní rozměry se podařilo do útrob bezpilotního letounu vtěsnat sofistikovanou elektroniku. Dron tak nabízí například technologii aktivního sledování pohybujících se objektů i řadu dalších automatických režimů. Problém mu nedělá ani rozpoznávání překážek, díky čemuž se velmi minimalizuje šance kolize.

Kromě speciálního ovladače a chytrého telefonu tak dron dokáže nově reagovat i na gesta. Potřebujete, aby letěl kousek doleva? Stačí na bezpilotní letoun správně zamávat.