Po technické stránce je model ROG Strix GL502VS doslova skvost, který by měl svým výkonnostním potencionálem stačit hráčům klidně i několik let. To je zásluha především grafické karty Nvidia GeForce GTX 1070 s 8 GB vlastní paměti.

Ta totiž patří po stránce herního výkonu k tomu nejlepšímu, co se v současnosti do laptopů montuje. Rychlejší je v podstatě už jen řada GeForce GTX 1080.

Asus ROG Strix GL502VS

Logo herní divize ROG na víku displeje

Pracovní tempo dále u tohoto stroje udává čtyřjádrový procesor Intel Core i7-7700HQ, který pracuje na frekvenci 2,8 GHz, nebo až 3,8 GHz. Výkonnějších šestijádrových čipů, které byly představeny nedávno, se dočká patrně až některý z nástupců tohoto modelu.

Sluší se nicméně podotknout, že pro hráče je zásadní především použitá grafická karta. Připlácet si za novější procesor tak nemá příliš mnoho smysl, neboť v praxi při hraní her rozdíl nebude nijak markantní.

Procesor Core i7 je doplněn o 32 GB operační paměti typu DDR4. K dispozici je rychlý 512GB SSD disk i klasický pevný disk s kapacitou 1 TB. Pro úplnost dodejme, že displej má úhlopříčku 15,6 palce a nabízí rozlišení Full HD.

Konektory na pravé straně

Konektory na levé straně

Displej je chlouba

Právě s ohledem na Full HD obrazovku byly komponenty uvnitř notebooku zvoleny velmi rozumně. V současnosti tak v podstatě neexistuje hra, kterou by nebylo možné na daném stroji hrát. Celou řadu titulů je navíc možné hrát i ve vyšším rozlišení 2K po připojení externího monitoru.

Připojovat externí monitor nicméně nedává příliš smysl, neboť napevno integrovaný 15,6palcový displej patří k těm největším přednostem testovaného modelu. Nabízí bezchybné pozorovací úhly, věrné barevné podání a rovnoměrné podsvícení.

Displej nabízí špičkové barevné podání.

Klávesnice je podsvícená.

Touchpad je velmi prostorný.

K dobrému pocitu ze hraní přispívá také poměrně povedená klávesnice s příjemně jistým stiskem, která je podsvícená. Odezva velkého touchpadu je také velmi slušná, většina hráčů ale stejně místo něj bude používat pravděpodobně myš.

Problém by tomuto stroji neměly dělat ani nejrůznější systémy pro virtuální realitu, výkonu má pro jejich chod více než dost. Výsledky herních a benchmarkových testů modelu ROG Strix GL502VS naleznete v tabulce níže.

Výkon jsme porovnávali se 17,3palcovým notebookem MSI GS73VR Stealth Pro, který má velmi podobné parametry, ale navíc nabízí grafickou kartu GeForce GTX 1070 s technologií MaxQ. Pro úplnost dodejme, že všechny hry byly testovány v rozlišení Full HD při maximálních možných detailech.

Testovaný program

Notebook Asus

Notebook MSI

Cinebench R15 (multi) 747 bodů

734 bodů

Cinebench R15 (single) 162 bodů

159 bodů

WinRAR 4903 KB/s 4541 KB/s Far Cry 5

90 fps

78 fps

Kingdom Come: Deliverance

66 fps

54 fps

Final Fantasy XV 58 fps

52 fps

Fortnite 127 fps

105 fps

Call of Duty WWII 117 fps

101 fps

Assassin´s Creed Origins 71 fps

61 fps

Middle-earth: Shadow of War 84 fps

69 fps



Větší rozměry i hmotnost

Testovaný kousek tak trochu mate svým tělem. Na produktových fotografiích výrobce – například i na té v úvodu tohoto článku – může totiž tento herní stroj působit až překvapivě tenkým dojmem.

Je to však dáno tím, že výrobce model ROG Strix GL502VS skutečně dobře nasvítil a fotil je ze správného úhlu, ve skutečnosti má laptop v pase zhruba tři centimetry a váží bezmála 2,4 kg. Na poměry herních notebooků to není nijak dramatická hodnota, nicméně v porovnání s moderními ulrabooky se zkrátka testovaný kousek zdá poněkud oplácaný.

Pravý bok

Levý bok

Zběhlejší čtenáři budou patrně namítat, že proporce herních notebooků se kvůli nárokům na chlazení zmenšit příliš nedají. Není to ale pravda, klidně i o polovinu lehčí a tenčí notebooky se s podobným výkonem skutečně vyrábějí.

Používají se u nich pouze vylepšené grafické karty označované zkratkou MaxQ. Ty nabízejí velmi podobný výkon jako plnohodnotné grafiky stejné řady, ale jsou citelně kompaktnější a neprodukují tolik tepla. A díky tomu jsou pochopitelně tenčí a lehčí i samotné notebooky.

Laptopy s grafikami Nvidia MaxQ jsou tedy ideální volbou pro jedince, kteří přístroje velmi často přenášejí.

Takto vypadá herní notebook Asus ROG Zephyrus, který je vybaven grafickou kartou s technologií Nvidia MaxQ. Jeho tloušťka je díky použité grafice pouze 1,79 cm.

Výdrž a chlazení

Po celém šasi notebooku si je možné všimnout oranžových prvků, kterými se výrobce snažil dát najevo, že jde o herní stroj. Řada z nich dokonce svítí, například logo herní divize ROG na víku displeje.

Mimochodem právě víko displeje je kovové, je tedy odolnější proti nárazům a méně šetrnému zacházení. Zbylé části konstrukce jsou však bohužel již plastové.

Celková výdrž baterie je spíše průměrná, při hraní her je to méně než dvě hodiny. Na druhou stranu s ohledem na nabízený výkon je to vcelku pochopitelné. Při zapnutí šetrného režimu je možné výdrž prodloužit zhruba na necelé čtyři hodiny.

Napájecí zdroj není žádný drobeček

Chlazení je velmi tiché

Stejně jako samotný notebook ani napájecí zdroj není žádný drobeček. Váží více než jeden kilogram a je velmi rozměrný.

Za co si však testovaný kousek rozhodně zaslouží pochválit, je chlazení. To je dimenzováno tak akorát, takže se stroj ani během hraní nijak nepřehřívá. Použité ventilátory navíc patří spíše k těm tišším, tedy alespoň na poměry herních mašin. Ani při hraní v noci tak nebude chlazení příliš rušit.

Kvalita zvukové reprodukce je poměrně slušná, i když pochopitelně daleko lepších výsledků dosáhnete s pořádnými herními sluchátky. A to i kvůli tomu, že maximální intenzita hlasitosti není kdovíjak vysoká. My jsme při hraní používali sluchátka SteelSeries Arctis 7, které jsme nedávno také testovali.

Detailní pohled na uchycení pantů

Asus ROG Strix GL502VS

Závěrečné hodnocení



Notebook ROG Strix GL502VS je velmi výkonný stroj, který má hráčům rozhodně co nabídnout. Vyzdvihnout si u něj zaslouží také poměrně tiché chlazení. Daní za všechny přednosti jsou však větší rozměry, vyšší hmotnost a v neposlední řadě také spíše slabší výdrž baterie. Počítat je také nutné s cenou, která atakuje hranici 50 000 Kč.