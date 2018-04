mif, Novinky

Hned několik velkých výrobců ukázalo v uplynulých týdnech nové notebooky. Ty lákají na špičkový výkon i praktické konvertibilní konstrukce, díky kterým dokážou zastat také funkci tabletu.

Na pultech obchodů se objevily desítky nových notebooků. Je to zásluha především společnosti Intel, která uvedla nové procesory pro přenosné počítače. A ty nastavují úplně novou výkonnostní laťku.

Doposud totiž byly ty nejlepší laptopy vybaveny čtyřjádrovými procesory od Intelu, nová čipová řada Intel Core 8000 však nově přináší jader šest, což by se mělo do výkonu přenosných počítačů dramaticky promítnout. Ale na reálné testy si budeme muset ještě počkat.

Mimochodem čtyřmi jádry disponovaly notebooky od roku 2008, kdy byl na pulty obchodů uveden čip Core 2 Quad. To jinými slovy znamená, že za posledních deset let jde o jednu z největších změn, která se týká procesorů v noteboocích.

Bude zajímavé sledovat, jak na nové čipy zareaguje konkurenční společnost AMD. Ta se totiž doposud zaměřovala spíše na notebooky s nižším výkonem a v highendovém segmentu jí zástupci chybějí. Změnit by se to mohlo po představení nové generace čipů Ryzen.

Šikovné hybridy

Kromě vysokého výkonu některé nové stroje lákají také na konvertibilní konstrukci, ta spojuje to nejlepší ze světa notebooků a tabletů.

Připomeňme, že tablety si lidé oblíbili především díky kompaktním rozměrům a dlouhé výdrži. Většina notebooků proti tomu působí jako neohrabané krabice, které se bez elektrické zásuvky neobejdou déle než pár hodin.

Na druhou stranu mají ale laptopy takový výkon, o kterém si mohou nechat tablety zatím jenom zdát. A netřeba mluvit ani o pohodlnější práci díky přítomnosti plnohodnotné klávesnice.

Hybridy odbourávají celou řadu nedostatků obou zmiňovaných kategorií. Displej je prakticky vždy dotykový a díky speciální konstrukci je zařízení možné různě překlápět a otáčet nebo z něj vytvořit tablet. Jednoduše se odpojí klávesnice.

Asus ROG Strix GL502VS: pro herní nadšence

Ze staré školy je laptop Asus ROG Strix GL502VS, a není to rozhodně myšlené jako urážka. Výrobce zkrátka neexperimentoval z žádnými výstřednostmi a od základu postavil notebook výhradně na hry.

Asus ROG Strix GL502VS

FOTO: archív výrobce

O tom svědčí i použití karty Nvidia GeForce GTX 1070 s 8 GB vlastní paměti. Ta patří po stránce herního výkonu k tomu nejlepšímu, co se v současnosti do laptopů montuje. Rychlejší je v podstatě už jen řada GeForce GTX 1080.

Pracovní tempo dále u tohoto stroje udává čtyřjádrový procesor Intel Core i7-7700HQ, který pracuje na frekvenci 2,8 GHz, nebo až 3,8 GHz. Výkonnějších šestijádrových čipů se dočká patrně až některý z nástupců tohoto modelu.

Procesor je doplněn o 32 GB operační paměti typu DDR4. K dispozici je rychlý 512GB SSD disk i klasický pevný disk s kapacitou 1 TB. Displej má úhlopříčku 15,6 palce a nabízí rozlišení Full HD.

Všechny přednosti stroje se bohužel negativně promítly do hmotnosti (2,34 kg) a tloušťky testovaného notebooku (3,1 cm). Také výdrž baterie je spíše průměrná, při hraní her je to méně než dvě hodiny.

Dostupnost a cena: Asus ROG Strix GL502VS se již v tuzemských obchodech prodává. Případní zájemci za něj zaplatí bez deseti korun rovných 50 000 Kč, což víceméně odpovídá špičkovému výkonu.

Huawei MateBook X Pro: od mobilů k notebookům

Společnost Huawei se proslavila především výrobou chytrých telefonů, které je možné pořídit za poměrně atraktivní ceny. Nyní se však tento čínský výrobce bude snažit uspět na dalším trhu – představil svůj první notebook MateBook X Pro.

Video

Huawei MateBook X Pro

Zdroj: Václav Toman, Novinky.cz

MateBook X Pro

FOTO: archív výrobce

Ten sází na elegantní design, ale zároveň nabízí velmi slušný výkon a dlouhou výdrž baterie. Konkrétně se v útrobách MateBooku X Pro ukrývá procesor Intel Core osmé generace a případní zájemci mohou volit mezi středně výkonným čipem řady Core i5 a nejvýkonnějším provedením Core i7. V obou případech je přitom k dispozici také dedikovaná grafická karta Nvidia GeForce MX150 s 2GB pamětí typu GDDR5.

Novinka se chlubí 13,9palcovou obrazovkou s vysokým rozlišením 3000 x 2000 pixelů. Tento panel s poměrem stran 3:2 má mimochodem velmi tenký rámeček, díky čemuž působí velmi luxusně. Kovové tělo notebooku je tenké pouze 14,6 mm a váží 1,33 kg.

Vyzdvihnout si zaslouží také vysokokapacitní 57,4Wh baterie a energeticky úsporné zpracování notebooku, díky kterému stroj vydrží bez elektrické zásuvky až 12 hodin přehrávání videa, 14 hodin běžné práce nebo 15 hodin brouzdání na internetu.

Dostupnost a cena: Huawei MateBook X Pro byl představen ve dvou barevných variantách: šedé (Space Gray) a stříbrné (Mystic Silver). Cena základního modelu byla stanovena na 38 000 Kč, prodej by měl odstartovat v průběhu jara.

Acer Nitro 5: prvotina se šesti jádry



Nová verze notebooku Nitro 5 od společnosti Acer bude jako vůbec jeden z prvních strojů na trhu vybaven novými šestijádrovými procesory od společnosti Intel, bude tedy citelně výkonnější než předchůdce. Novinka navíc láká také na líbivý design.

Acer Nitro 5

FOTO: archív výrobce

Acer Nitro 5

FOTO: archív výrobce

Herní laptop Acer Nitro 5 je vybaven nejnovější osmou generací procesorů Intel Core i7 a Intel Core i7+. Sluší se připomenout, že tyto čipy mají v letošním roce patřit k těm nejvýkonnějším řešením na trhu notebooků.

Ale zpět k samotnému notebooku, další důležitou roli u něj bude hrát použitá grafická karta. Jádro Nvidia GeForce GTX 1050 Ti totiž předurčuje k využití tohoto notebooku na hry. Zběhlejší čtenáři budou pravděpodobně namítat, že na pultech obchodů jsou k dostání i výkonnější karty pro notebooky, ale ty jsou citelně dražší.

Volba je to tedy vcelku rozumná, neboť na hraní ve Full HD tato grafika stačí tak akorát u většiny aktuálně nabízených titulů. A právě Full HD displejem s úhlopříčkou 15,6 palce je novinka vybavena.

Na notebooku Nitro 5 je k dispozici NVMe PCIe SSD s kapacitou až 512 GB, což je dostatek prostoru pro aplikace a hry. Notebook Nitro 5 je vybaven až 32 GB paměti DDR4, která spotřebovává o 20 % méně energie než paměť DDR3 pro hraní s vyšší efektivitou.

Dostupnost a cena: Prodej nového modelu Nitro 5 od společnosti Acer je naplánován na květen. Cena základní konfigurace by měla činit 799 eur, tedy v přepočtu 20 000 Kč. Po započítání DPH a nákladů na dovoz se však ceny na tuzemském trhu budou pohybovat spíše okolo 25 000 Kč.

Dell XPS 15 2v1: nejvýkonnější hybrid

Titulem nejvýkonnější hybrid na světě se pyšní nový notebook od společnosti Dell. Model XPS 15 navíc dovede zastat i funkci tabletu a svůj vysoký výkon dobře maskuje v kompaktních rozměrech.

Video

Dell XPS 15 2v1

Zdroj: archív výrobce

Dell XPS 15

FOTO: archív výrobce

Je to především zásluha procesoru Intel Core i7-8705G, jehož čtyři jádra pracují v základu na 3,1 GHz. Přetaktovat se ale automaticky dovedou až na 4,1 GHz. K dispozici je dále grafický akcelerátor AMD Radeon RX Vega M GL, který doplňuje rychlá DDR4 paměť o kapacitě 16 GB a SSD jednotka typu M.2 PCIe NVMe s velikostí 512 GB.

Vysoký výkon se zpravidla negativně projevuje na proporcích notebooků. V případě modelu XPS 15 to však neplatí, tloušťka tohoto stroje je necelé dva centimetry (celkové rozměry jsou 354 x 235 x 16 mm). Hmotnost je pak rovné dva kilogramy, což na poměry 15,6palcových strojů není vůbec špatné.

Displej má úhlopříčku 15,6 palce a rozlišení ultra HD, tedy 3840 x 2160 bodů. Je pochopitelně dotykový, jak bývá u hybridů zvykem. Odolné tělo díky 360°pantům dovoluje plnit funkci notebooku, tabletu, displeje, a dokonce poskytuje režim stan šetřící prostor na stole, a to vše v jediném zařízení.

Dostupnost a cena: Dell XPS 15 by se měl začít prodávat v horizontu týdnů, maximálně během několika měsíců. Cena pro tuzemský trh však zatím nebyla stanovena.

MSI GS73VR Stealth Pro: elegance především

Notebook od společnosti ASUS je kvůli svému vysokému výkonu poměrně robustní, rozhodně nejde o žádného drobečka. O tom, že herní laptopy mohou mít také elegantní křivky, přesvědčuje notebook MSI GS73VR Stealth Pro. Ten má v pase pouze dva centimetry, byť hmotnost je velmi podobná.

MSI GS73VR Stealth Pro

FOTO: archív výrobce

Dosáhnout elegantnějšího vzhledu se podařilo především díky použití grafické karty Nvidia GeForce GTX 1070 s technologií MaxQ. Takto označené karty nabízejí velmi podobný výkon jako plnohodnotné grafiky stejné řady, ale jsou citelně kompaktnější. A díky tomu pochopitelně i samotné notebooky. Jsou tedy ideální volbou pro jedince, kteří přístroje velmi často přenášejí.

Model GS73VR Stealth Pro využívá stejně jako stroj od Asusu 4jádrový procesor Intel Core i7-7700HQ, který doplněn o 16 GB DDR4 operační paměti. Zobrazení zajišťuje 17.3" matný 120Hz displej s Full HD rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů, jde však o TN panel, který nemá tak dobré barevné podání jako modely s technologií IPS. Na druhou stranu díky vysoké obnovovací frekvenci se na hry hodí o poznání lépe.

Mezi další přednost testovaného stroje patří prvotřídní klávesnice od herní ikony SteelSeries v úpravě Silver Lining, a to včetně barevného podsvícení. Lepší odezva, optimální WASD zóna a podpora stisknutí více tlačítek zaručí hráčům maximální kontrolu při hraní.