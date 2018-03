Kamery, dětské chůvičky, senzory kouře, termostaty nebo klidně i žárovky. Všechna tato zařízení najdou uplatnění v chytré domácnosti. Jak je z řádků výše patrné, jde zpravidla o přístroje, které umožňují sledování či ovládání některých funkcí na dálku.

Připojit se k nim je možné prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu přes internet. A to klidně i z druhého konce planety. Při spěchu do práce se tak už například nemusíte obávat, zda jste nezapomněli vypnout žehličku ze zásuvky, s chytrou zásuvkou to jednoduše uděláte prostřednictvím dotykového displeje svého chytrého telefonu.

Celosvětovou počítačovou síť mohou tímto způsobem využívat nejrůznější rekordéry, meteorologické stanice, ale klidně také chytré žárovky, u kterých je možné upravovat teplotu světla.

Pohodlí především, ale také bezpečnost

Jak je z řádků výše patrné, chytré domácí senzory a spotřebiče slouží především k tomu, aby pomocí nich bylo možné automatizovat některé rutinní úkony a tím zpříjemnit bydlení. Chcete mít před příjezdem domů otevřená vrata, garáž a rozsvícená světla? Nebo při vstupu do koupelny mít připravenou vanu? Rozsvítit na terase nebo vytáhnout venkovní žaluzie? Nic z toho není problém.

Kromě pohodlí poslouží chytrá domácnost také k lepšímu zabezpečení. Do podobné sítě, kterou je možné spravovat na dálku, je totiž možné nainstalovat také kamery či jiné bezpečnostní senzory a alarmy.

S instalací většiny podobných zařízení si navíc poradí i méně zkušení uživatelé. Výrobci totiž k jednotlivým přístrojům dodávají detailní návody a v některých případech dokonce i všechno potřebné nářadí.

Některé prvky chytré domácnosti jsou samozřejmě na instalaci složitější – například automatické otevírání vrat. U nich je vhodné přenechat montáž odborníkům. Vyměnit termostat nebo nainstalovat detektor kouře a zaplavení nicméně zvládne i amatér.

Danalock V3: vstupní dveře poznají majitele

Klíče slouží lidem od nepaměti, v dnešní době se ale dají už poměrně snadno nahradit chytrým telefonem. Přesně s ním totiž komunikuje chytrý zámek Danalock V3, který se chlubí nejvyšším stupněm zabezpečení AES 256 a je kompatibilní s platformou Bluetooth Smart. Připojit jej lze tedy k chytrým telefonům a dalším mobilním zařízením, které tuto technologii podporují.

Danalock V3

FOTO: archív výrobce

Zařízení je tak chytré, že dokáže domov automaticky odemknout, když přicházíte – detekuje mobilní zařízení v dosahu. A opět zase zamkne, když se od dveří vzdálíte. Kromě zmiňovaného automatického režimu je možné odemykat zámek pouze pomocí mobilní aplikace, stačí stisknout příslušné tlačítko. Obávat se nemusíte ani toho, když najednou dojdou baterie. Vložku totiž z vnitřní strany snadno odemknete pomocí otočného knoflíku, z vnější pak s využitím klíče.

Praktické je toto řešení i ve chvíli, kdy například čekáte návštěvu, ale máte zpoždění. Nemusíte ji nechat totiž stát přede dveřmi. Dočasný nebo trvalý přístupový klíč totiž můžete snadno odeslat prostřednictvím SMS zprávy či e-mailu. Vybraným osobám je pak ihned umožněn přístup do vašeho domova.

K chytrému zámku je nicméně nutné dokoupit ještě speciální vložku do dveří. A ta vyjde na zhruba 1500 Kč. Dohromady tedy celý set stojí 5500 Kč, což rozhodně není málo.

Klady: uživatel může chodit jen s mobilem, bez klíčů

uživatel může chodit jen s mobilem, bez klíčů Zápory: vyšší pořizovací cena

vyšší pořizovací cena Cena: 4000 Kč (samotný bluetooth zámek); 1500 Kč (kompatibilní vložka do dveří)

Fitbit Aria 2: na hubnutí chytře

Chytrá může být v dnešní době už i osobní váha, jak dokládá model Fitbit Aria 2. Ta se na rozdíl od těch obyčejných dá připojit k chytrému telefonu. Podporovány jsou platformy iOS, Android i Windows Phone.

Chytrá váha Fitbit Aria 2 nemá ambice nahradit funkce fitness náramků nebo chytrých hodinek – naopak, spolupracuje s nimi. Díky tomu, že uživatel bude používat obě zařízení, získá daleko lepší přehled o svých výkonech a dosažených cílech.

Fitbit Aria 2

FOTO: archív výrobce

Například testovaná váha vypočítá váhu, index tělesné hmotnosti (BMI), tělesný tuk a svalovou hmotu uživatele. Všechny tyto informace se hodí při udržování váhy nebo při hubnutí přebytečných kil se zachováním současné svalové hmoty. Chytrý náramek je zase s uživatelem 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a monitoruje jeho běžné denní aktivity.

Všechna získaná data se z obou zařízení následně nahrávají do chytrého telefonu, konkrétně do aplikace Fitbit. Aplikace vytváří přehled dosažených cílů a zároveň se snaží uživatele motivovat k lepším výsledkům. Všechna data je samozřejmě možné snadno sdílet na sociálních sítích.

Fitbit Aria 2 rozpozná až 8 uživatelů a zároveň udržuje jejich statistiky soukromé. Co to znamená? Vaše osobní váha bude zobrazena jen pro vás, nikdo jiný ji neuvidí.

Klady: přesný přehled o řadě důležitých údajů

přesný přehled o řadě důležitých údajů Zápory: pro plnou kontrolu je vhodné pořídit také chytrý náramek

pro plnou kontrolu je vhodné pořídit také chytrý náramek Cena: 3500 Kč

iSmartAlarm ISA1G: zabezpečení celé domácnosti

Společnost iSmartAlarm nabízí sadu ISA1G, která je vhodná pro jedince, kteří s chytrou domácností začínají. Základem je centrální jednotka CubeOne, ke které se připojují i jednotlivá čidla senzory. Její nedílnou součástí je zabudovaná siréna s hlasitostí 110 dB.

iSmartAlarm ISA1G

FOTO: archív výrobce

Centrální jednotka komunikuje se senzory bezdrátově v rámci domácí Wi-Fi sítě. Přímo ze základní sady se dá připojit detektor pohybu. Ten, jak už samotný název napovídá, dokáže monitorovat vytyčený prostor. Další součástí sady je magnetický kontakt. Ten dokáže totiž monitorovat dveře či okna a upozornit uživatele na to, pokud dojde k jejich otevření.

Poslední částí celé sady je pak dálkový ovladač. S jeho pomocí můžete odemykat či zamykat střežený prostor, pokud zrovna nemáte po ruce chytrý telefon. Na ovladači jsou čtyři tlačítka – PANIC slouží pro rychlé spuštění sirény v nouzi. Dále jsou pak k dispozici tři základní režimy s okamžitou aktivací – ARM, DISARM, HOME.

Sada iSmartAlarm ISA1G představuje zajímavé řešení, jak zabezpečit domácnost. Nabízí se totiž za poměrně zajímavou cenu a zároveň vyniká velmi jednoduchou instalací, vše nastavit je možné pohodlně z chytrého telefonu. Z něj je možné pak jednotlivá zařízení také spravovat. Celou sadu je navíc možné takřka neomezeně rozšiřovat.

Klady: příznivá pořizovací cena

příznivá pořizovací cena Zápory: sada cílí spíše na začátečníky, její možnosti jsou omezené

sada cílí spíše na začátečníky, její možnosti jsou omezené Cena: 4200 Kč

Elgato Eve Thermo: šetří energii

Společnost Elgato nabízí hned několik výrobků, které jsou určeny pro stavbu chytré domácnosti. Zajímavé jsou především modely, které podporují technologii Apple HomeKit. Ty jsou určeny pro majitele iPhonů a iPadů a vyznačují se velmi jednoduchou instalací, navíc je pak tato zařízení možné ovládat pomocí hlasové asistentky Siri.

Elgato Eve Thermo

FOTO: archív výrobce

Jedním z přístrojů, které podporují Apple HomeKit, je například radiátorový ventil Eve Thermo, který umožňuje pohodlně regulovat teplotu u vás doma podle vašich požadavků nebo nastavených plánů. Veškeré informace o teplotě si můžete ihned prohlédnout na praktickém displeji, který je vybaven dotykovým ovládáním pro změnu teploty, ale stejně tak na displeji chytrého telefonu nebo počítačového tabletu.

Ovládání obslužné aplikace je velmi intuitivní a hravě si s ním poradí i méně zkušení uživatelé. Díky chytré regulaci je možné ušetřit náklady spojené s vytápěním.

V nabídce společnosti Elgato nalezneme celou řadu přístrojů, které podporují standard Apple HomeKit, například pohybový senzor, detektor kouře či venkovní i vnitřní senzor teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu.

Klady: snadná instalace i obsluha

snadná instalace i obsluha Zápory: funguje pouze s přístroji od Applu, výrobce má nicméně v nabídce i modely pro další zařízení

funguje pouze s přístroji od Applu, výrobce má nicméně v nabídce i modely pro další zařízení Cena: 2200 Kč

Apple HomePod: reproduktor s virtuální asistentkou

HomePod od společnosti Apple je sofistikované zařízení, které se začalo oficiálně prodávat tento měsíc. Dokáže obsluhovat chytrou domácnost na základě hlasových povelů, které mu uživatel zadá.

Apple HomePod

FOTO: Stephen Lam, Reuters

Pro majitele zařízení s logem nakousnutého jablka to není zas tak velká inovace, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jde totiž o osobní asistentku Siri, kterou americký počítačový gigant v podstatě přestěhoval do nového domova – do speciálního oválného reproduktoru.

Díky tomu bude Siri schopná se snáze napojit na systémy pro chytré domácnosti a na dálku řídit například termostaty, různá zabezpečovací zařízení, přehrávat hudbu apod. Jde tedy v podstatě o středobod chytré domácnosti.

Sluší se nicméně podotknout, že podobná zařízení již nabízejí nějakou dobu i další výrobci. Předloni byl představen například konkurenční model Google Home a už v roce 2015 Amazon Echo. Oba přístroje jsou levnější než novinka od Applu, ceny základních modelů se v tuzemských obchodech pohybují už okolo dvou tisíc korun.