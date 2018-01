Celá řada nových strojů se ukázala na největším veletrhu výpočetní elektroniky CES 2018, který se konal začátkem ledna v americkém Las Vegas. Jednotliví výrobci se ve městě hazardu snažili ukázat v tom nejlepším světle. S novými počítači se tak doslova roztrhl pytel.

Mezi odhalenými stroji se objevují v drtivé většině notebooky, nároky na co nejlepší mobilitu se totiž rok od roku zvyšují a výrobci PC si toho jsou vědomi.

Klasických stolních sestav přibylo jen velmi málo. A navíc jde zpravidla o modely, které jsou něčím výjimečné. Jejich součástky se například ukrývají v monitoru – v takovém případě jde o tzv. all-in-one stanice.

K vidění tak byla také celá řada miniaturních PC. Ty často nejsou o moc větší než obyčejný USB flash disk nebo dokonce i obyčejná platební karta. Tyto stroje jsou zpravidla postaveny na velmi podobných součástkách, jakými jsou vyzbrojeny také chytré telefony a počítačové tablety.

Šikovné hybridy

Veletrh ukázal také to, jak se transformoval trh s notebooky. Modely s klasickou konstrukcí jsou totiž stále častěji nahrazovány nejrůznějšími hybridy, které jsou často označované také jako zařízení 2v1.

Ty se snaží spojit to nejlepší ze světa tabletů a klasických notebooků. Zpravidla nabízejí kompaktní rozměry, dlouhou výdrž baterie, a přitom si zachovávají i příjemnou ergonomii a dostatek výkonu. Za to si ale pochopitelně výrobci nechají pořádně zaplatit.

K vidění nicméně byly také hybridní stroje, které se snaží spojit to nejlepší ze světa chytrých telefonů a notebooků. Řeč je například o modelu Razer Linda, který naleznete na této stránce.

Drtivá většina nových počítačů pracuje pod operačním systémem Windows. Ten dominuje dokonce i u nejlevnějších zařízení, kde měl v minulých letech ještě jasně navrch konkurenční Android od společnosti Google.

Většina představených počítačů by se měla dostat do Evropy během několika týdnů. Na některé stroje si ale zájemci budou muset počkat i několik měsíců.

Razer Linda: mobil a notebook v jednom

Linda vypadá opravdu futuristicky, koneckonců ukazuje, jak by se jednou mohl proměnit trh s klasickými notebooky – zjednodušeně řečeno, nebudou potřeba. Podle Razeru si totiž vystačíme pouze s chytrým telefonem a speciální dokovací stanicí.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Project Linda

Zdroj: archív výrobce

Uvnitř notebookové části bychom marně hledali procesor, grafickou kartu i další součástky, které jsou jinak pro chod operačního systému Windows nezbytné. Všechen potřebný výkon totiž dodá právě zmiňovaný smartphone.

Ten se zasadí do těla notebooku místo touchpadu. Jeho dotyková obrazovka tedy logicky bude sloužit v takovém režimu jako náhrada za klasickou počítačovou myš.

Společnost Razer na veletrhu demonstrovala, že takovým způsobem se dá využít její vrcholný chytrý telefon Razer Phone. V jeho útrobách se ukrývá Snapdragon 835, 8 GB operační paměti a 128GB úložiště.

Na poměry chytrých telefonů je to slušný výkon, ale v notebookovém světě naopak nijak oslnivý. Výrobce přesto počítá s tím, že by se na takovém železe měly dát hrát i ty nejnáročnější hry.

Dostupnost: Razer Linda je zatím pouhým prototypem. Kdy a za jakou cenu se objeví na pultech obchodů, není v tuto chvíli jasné.

Intel VR Machine: malé tělo, obrovský výkon

Herní počítače, které jsou vhodné pro chod virtuální reality, zpravidla nebývají příliš kompaktní. Důvod je prostý – jejich výkon je tak obrovský, že se musí všechny důležité součástky velmi účinně chladit. A chladiče v takové sestavě zpravidla zaberou více místa než samotné hardwarové komponenty.

Intel VR Machine

FOTO: archív výrobce

Intelu se však tuto problematiku podařilo evidentně vyřešit, protože místo klasické počítačové skříně vtěsnal jednotlivé komponenty do krabičky o velikosti 22,1 x 14,2 x 3,8 cm. Takto kompaktních rozměrů se podařilo dosáhnout především díky tomu, že v něm jsou použity notebookové součástky.

Srdcem celého počítače bude procesor Intel Core i7. O grafické operace se pak bude starat dedikovaná karta Radeon RX Vega, která má výkon pro připojení až šesti monitorů najednou.

Dostupnost: Další parametry Intel zatím neprozradil, počkat si na ně budeme muset patrně až na letošní jaro. Cena by se mohla pohybovat okolo 30 000 Kč.

Acer Aspire S24: elegance především

Výhody all-in-one počítačů jsou nesporné. Díky umístění jednotlivých součástek do displeje nehyzdí okolí stolu žádná krabice navíc – tedy samotná počítačová sestava. Problém je však v tom, že jednotlivé součástky, které standardně do monitoru nepatří – například procesor, disk, grafická karta či operační paměti – zabírají poměrně dost místa. A to není v době, kdy je na útlé křivky elektroniky kladen důraz, vůbec žádoucí.

Aspire S24

FOTO: archív výrobce

Přesto při pohledu na novou sestavu Aspire S24 málokoho napadne, že se veškeré zmiňované komponenty skutečně v obrazovce s úhlopříčkou 23,8 palce a rozlišením 1920 × 1080 skutečně ukrývají. Tloušťka samotného panelu je totiž pouze 5,97 mm. Tak tenkého profilu se podařilo dosáhnout díky tomu, že jednotlivé hardwarové součástky jsou umístěny v podstavci monitoru.

Konkrétně se zde ukrývá procesor Intel Core osmé generace, je pouze na uživateli, zda zvolí levnější čip Core i5, nebo výkonnější Core i7. Dále má stroj k dispozici až 256GB SSD jednotku a 2TB SSD jednotku. Podstavec pod monitorem mimochodem neslouží pouze k uložení jednotlivých komponentů, zároveň slouží také jako bezdrátová nabíječka pro chytré telefony a počítačové tablety.

Dostupnost: Aspire S24 si odbyl premiéru ještě před koncem loňského roku. Aktuálně je tak tento model jako jediný z představených novinek na tuzemském trhu již dostupný. Nabízí se za necelých 25 000 Kč.

AMD Ryzen: nové srdce PC i notebooků

Nejen okolo hotových sestav se točil veletrh CES. K vidění byly také nejrůznější komponenty, které se postupně budou v jednotlivých sestavách různých výrobců objevovat. Řeč je například o nových procesorech AMD Ryzen. Ty si odbyly premiéru už v loňském roce a společnost AMD se je rozhodla v tom letošním omladit.

Novými čipy bude vybavena celá řada nových sestav.

FOTO: archív výrobce

V rámci modelových řad Ryzen 3 a 5 se představí nové procesory, které se budou pyšnit především integrovanými grafickými jádry. Integrace grafického čipu přímo do procesoru nabízí hned několik výhod. Jednak se tím zlevňuje výroba základních desek, na kterých jinak musely být integrovány grafické čipy, jednak mohou grafiky pracovat při vyšších taktech. Samotný procesor je totiž daleko lépe chlazen než čipset základní desky, a tak integrace grafického jádra do procesoru dovoluje vyšší pracovní tempo.

Samozřejmě integrované grafiky nenabídnou takový výkon jako dedikované varianty. Hráči tak budou stále pokukovat po samostatných kartách, které nabízejí vyšší výkon a neukrajují část operační paměti.