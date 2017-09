Člověk nemusí být profesionální fotograf, aby se mu povedlo zachytit krásu přírody či kouzlo okamžiku, atmosféru rodinných oslav či dovolených nebo vyfotit dokonalý portrét někoho blízkého. Rozhodně se ale hodí mít po ruce kvalitní fotoaparát. Jak se vyznat v jejich nabídce?

Není foťák jako foťák

Obecně se dají digitální fotoaparáty rozdělit na digitální zrcadlovky, kompaktní fotoaparáty (zkráceně kompakty) a kompaktní s výměnným objektivem. Jak poznat, který bude ten pravý? Ještě než vyrazíte do obchodu či e-shopu, vyplatí se najít odpověď na následující otázky:

Co a za jakých podmínek nejčastěji fotografujete? (Jsou vaše alba plná krajinek, portrétů, momentek z nejrůznějších oslav, sportovních událostí apod., fotografií přírody, rodiny…? Fotíte například pod vodou nebo v jiných, extrémních klimatických podmínkách?)

Jaké máte nároky na kvalitu fotografií? (Chcete zkusit poloprofesionální fotky, budete tisknout velké formáty snímků, nebo jste běžný uživatel, jemuž stačí ostré a jasné fotky apod.?)



Kolik finančních prostředků mám na nákup fotoaparátu k dispozici? (Ačkoli ne vždy platí, že jen drahé přístroje jsou kvalitní, ceny fotoaparátů se mohou lišit právě podle typu, funkcí...)

Tak akorát do ruky



Jestliže patříte k fotografům amatérům, kteří ale fotí rádi a často, chtějí mít fotoaparát vždy po ruce, nepotřebují přístroj s řadou nejrůznějších funkcí a nevyžadují extra kvalitní snímky, pak sáhněte po kompaktním digitálním fotoaparátu.

K jeho nesporným výhodám patří poměrně malé rozměry a nízká hmotnost, velmi snadné ovládání (pokud hledáte přístroj pro děti, jsou kompakty ideální), jednoduchost a rychlost při pořizování snímků (většina disponuje řadou automatických režimů, nic tedy „neštelujete“, což je například u momentek nesporné pozitivum) a také nižší pořizovací cena. Ta se pohybuje přibližně od necelých dvou tisíc a je závislá na množství funkcí, jež přístroj nabízí, či na jeho odolnosti – na trhu najdete kompakty s tělem z plastu, ale i z kovu (ty jsou samozřejmě o něco odolnější).

1. Sony CyberShot DSC-HX60, od 5 941 Kč

2. Canon PowerShot G9 X, od 8 990 Kč

3. Panasonic Lumix DMC-TZ57EP, od 4 810 Kč

4. Canon PowerShot SX620 HS, od 5 007 Kč

5. Olympus TOUGH TG-4, od 8 990 Kč

6. Nikon Coolpix A100, od 2 634 Kč

Navzdory výše uvedenému neplatí, že kompakty jsou pouze pro začátečníky, děti a fotografy, kterým prakticky nezáleží na výsledné kvalitě snímků (která je navíc v dnešní době již vysoká). V této kategorii najdete i řadu modelů s možností přepnout na manuální nastavení expozice, takže si s fotografií můžete více „pohrát“ a nemusíte spoléhat pouze na automaticky přednastavené programy.

Samostatnou skupinu mezi kompakty tvoří kompaktní fotoaparáty s výměnným objektivem (zkráceně se jim někdy říká „bezzrcadlovky“). Ty ocení již náročnější a pokročilejší fotografové, spojují v sobě totiž výhody klasického kompaktu (relativně malé rozměry i lehkost – i když větší než u klasických kompaktů; snadné ovládání) a zrcadlovek (kvalitní snímky, kompozici máte většinou plně ve svých rukách…). Počítat u nich musíte s vyšší cenou (navíc budete-li si dokupovat další a další objektivy, jedná se o další investici).

Pro snímky jako od profesionála



Pokud toužíte po skutečně kvalitních snímcích, jste nadšeným fotografem nebo se prakticky řadíte mezi profesionály, pro něž je fotografování opravdovou vášní a s každou fotografií si „hrajete“, pak se vám vyplatí investovat do digitální zrcadlovky.

Jednou z jejích nesporných výhod je fakt, že obraz z objektivu díky zrcadlu (podle něhož získaly jméno) odrážejí přímo do hledáčku či na displej, takže fotografovaný objekt či scenérii vidíte bez jakéhokoli zkreslení (na rozdíl od kompaktů). Jejich majitelé ocení především to, že mají nad výslednou podobou fotografie naprostou kontrolu – zrcadlovky disponují manuálním nastavením, takže je konečná podoba snímku jen a jen na vás.

1. Canon EOS 77D, od 21 099 Kč

2. Nikon D5300, od 20 990 Kč

3. Sony Alpha A68, od 14 952 Kč

4. Pentax K-50, 11 990 Kč

5. Olympus PEN-F, od 33 990 Kč

6. Pentax K-70, 16 990 Kč

Drtivá většina digitálních zrcadlovek je vybavena velmi kvalitním objektivem, který se navíc dá podle potřeby měnit. Ostatně k těmto fotoaparátům dokoupíte řadu nejrůznějšího příslušenství (blesky, filtry, již zmíněné objektivy, stativy apod.).

Kvalita a vybavení zrcadlovek je samozřejmě „vykoupena“ většími rozměry fotoaparátu a vyšší hmotností. Nicméně většina přístrojů je vyrobena tak, aby pohodlně padla do ruky. Počítejte také s vyšší investicí do foťáku, případně i do dalšího vybavení. Začátečníci si možná budou muset déle zvykat na ovládání zrcadlovky, pokud se ale nenechají odradit (což by byla škoda), odměnou jim budou velmi kvalitní snímky a radost ze samotného fotografování.

Tento článek podporuje službu Zboží.cz.