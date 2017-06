Už v druhé polovině loňského roku ukázaly nové konzole společnosti Microsoft a Sony. Letos se dalšími přírůstky do svého portfolia pochlubili například herní giganti Nintendo a Nvidia.

Prakticky všechny konzole slouží primárně na hraní her, nejnovější modely ale mají ambice nahrazovat v obývacích pokojích také multimediální centra. Přehrávat filmy na DVD a Blu-ray nosičích je u nich možné již několik let, nově však první dva výrobci přidali možnost sledovat TV.

Přijímat internetové televizní vysílání je možné například na Xboxu One od společnosti Microsoft a zároveň také na televizní konzoli Shield od společnosti Nvidia. Televizní signál je možné sledovat pouhým doinstalováním aplikace, žádné další zařízení není potřeba.

Nejvýkonnější konzole

Přestože nové konzole toho umí již opravdu hodně, jejich koupi si je nutné v současnosti pořádně rozmyslet – a to především kvůli společnosti Microsoft. Ta se totiž chystá už na konci letošního roku uvést do prodeje nejvýkonnější herní konzoli na světě, která bude mít citelně více výkonu než aktuálně nabízené modely.

Microsoft zatím zveřejnil jedinou fotografii – srdce nové konzole Scorpio.

FOTO: archív výrobce

Novinka je zatím známá pouze pod kódovým označením Scorpio. Americký softwarový gigant sice stále neukázal, jak bude nová generace Xboxu vypadat, ale zveřejnil detailní technické parametry. Z nich je možné snadno vyčíst, že výkon novinky bude velmi vysoký.

Srdcem herního stroje bude blíže neupřesněný osmijádrový čip, který bude udávat pracovní tempo při frekvenci 2,3 GHz. Grafické jádro bude tvořit 40 speciálně upravených výpočetních jednotek taktovaných 1172 MHz. Dohromady by tak Scorpio mělo nabídnout výkon šest teraflops, což je ze současné generace konzolí nejvyšší hodnota.

Díky tomu bude stačit na plnohodnotné hraní ve 4K rozlišení, jednotlivé tituly tak nabídnou více detailů a jemnější obraz. Sluší se připomenout, že na hraní ve 4K při vysokých detailech přitom není připravena ani celá řada herních počítačů, které se aktuálně nabízejí v obchodech.

Nintendo Switch: na doma i na cesty

Switch se dá do češtiny přeložit jako přepínač. Toto slovo pravděpodobně nejlépe vystihuje to, co novinka skutečně umí.

Nintendo vyzrálo na vadné herní ovladače u konzole Switch

FOTO: archív výrobce

V první řadě je totiž Switch plnohodnotnou televizní konzolí. Ve chvíli, kdy zařízení vytáhnete z dodávané dokovací stanice, máte kapesní herní systém s vlastní obrazovkou. Nintendo tak odbourá nutnost pořizování dvou zařízení, na doma i na cesty bude stačit jen jedno.

Zařízení má na obou bocích odnímatelné bezdrátové ovladače, které nesou název JoyCon. Hráč může použít Joy-Con ovladač v každé ruce, případně jeden půjčit kamarádovi, se kterým bude hrát. Přikoupit samozřejmě půjdou i další, aby mohlo na systému hrát více lidí najednou. Jednotlivých titulů pro Switch zatím bohužel není tolik jako v případě konkurenčních televizních konzolí. Nabídka her se nicméně neustále rozrůstá.

Klady: možno hrát doma i na cestách

možno hrát doma i na cestách Zápory: zatím slabší nabídka her

zatím slabší nabídka her Cena: 8700 Kč

Nvidia Shield TV: výkon není potřeba

Shield se s nejlepšími herními přístroji prakticky měřit nemůže. Srdcem konzole je čip Tegra X1, který by měl podle výrobce poskytovat stejný výkon jako superpočítače v roce 2000, i když na současné televizní konzole to bohužel nestačí. Dále jsou k dispozici 3 GB operační paměti.

Nvidia Shield TV

FOTO: archív výrobce

Relativně nízký výkon, který víceméně odpovídá nějakému chytrému telefonu nebo počítačovému tabletu, ale překvapivě žádným problémem není. Celý koncept staví na tom, že hráči budou využívat placenou službu GeForce Now. Díky ní bude používán výpočetní výkon serverů Nvidie a oni tak nebudou muset mít výkonnou konzoli doma.

V praxi je toto řešení poměrně praktické, protože i když se budou zvedat hardwarové nároky jednotlivých titulů, Shield si s tím hravě poradí – on sám totiž žádný vysoký výkon na pouhý „přenos“ obrazu přes internet nepotřebuje. Konzole by tak měla majitelům sloužit klidně i několik dlouhých let. Jedinou podmínkou je dostatečně rychlé internetové připojení.

Dále je možné na tomto systému hrát prakticky jakoukoliv hru, která je k dispozici pro operační systém Android.

Klady: díky novému konceptu vysoký výkon není potřeba

díky novému konceptu vysoký výkon není potřeba Zápory: vysoké nároky na rychlost internetového připojení

vysoké nároky na rychlost internetového připojení Cena: 6000 Kč

Sony PlayStation 4 Slim a 4 Pro: sázka na výkon

Hned dva nové playstationy ukázala na konci loňského roku společnost Sony. Jedním z nich je verze PlayStation 4 Slim. Jak už samotný název napovídá, ta láká především na kompaktnější rozměry a líbivější vzhled. Výkon je nicméně stejný jako u starší čtyřky.

Sony PlayStation 4 Slim

FOTO: archív výrobce

Sony PlayStation 4 Pro

FOTO: archív výrobce

PlayStation 4 Pro nabízí výkonnější procesor a přepracována byla i grafická karta. Některé hry díky tomu budou schopné běžet až v rozlišení 4K. Připomeňme, že původní PlayStation 4 byl stavěn na hraní ve Full HD. Tituly, které kladou daleko vyšší nároky na grafiku, však v plnohodnotném 4K rozlišení nepoběží.

Obraz u nich bude přepočítán z nižšího rozlišení na vyšší. To jinými slovy znamená, že kvalita obrazu bude sice citelně vyšší než v případě Full HD, zároveň ale nebude tak dobrá jako v případě 4K.

Oba playstationy zvládají zpracovávat také HDR obraz (High Dynamic Range), který bývá často lákadlem prémiových televizorů. Ty dokážou pracovat s vysokým kontrastem a maximálním jasem, nečiní jim tedy problém zobrazit graficky náročné scény, ve kterých se prolíná velmi světlé a velmi tmavé pozadí. A nově to umí také konzole od Sony.

Klady: uživatelé si mohou vybrat mezi kompaktními rozměry a vyšší rychlostí

uživatelé si mohou vybrat mezi kompaktními rozměry a vyšší rychlostí Zápory: výkon u verze Pro nestačí na plnohodnotné hraní ve 4K

výkon u verze Pro nestačí na plnohodnotné hraní ve 4K Cena: 7000 Kč (PlayStation 4 Slim); 10 000 Kč (PlayStation 4 Pro)

Microsoft Xbox One S: čekání na nového krále

Kromě nových playstationů se ještě před koncem loňského roku ukázal také nový Xbox One S od společnosti Microsoft.

Xbox One S

FOTO: archív výrobce

Ten láká v porovnání s předchůdcem především na vyšší výkon. U starší jedničky si totiž tvůrci nechali část výkonu procesoru a grafické karty uzamčenou pouze pro potřeby operačního systému. Novinka však i tuto část zpřístupňuje, díky čemuž zvládá například přehrávání videí v rozlišení 4K. Mimochodem díky nárůstu výkonu je konzole od amerického softwarového gigantu schopna podobně jako playstationy výše zpracovat s HDR obrazem. Tato vychytávka je ale vcelku pochopitelně využitelná pouze v případě, že uživatelé mají k dispozici televizor podporující HDR obraz.

Zatímco předchůdce z roku 2013 byl velký zhruba jako DVD přehrávač, novinka prošla dietou – je o 40 % menší. Už na první pohled je jasné, že americký softwarový gigant chtěl novinku designově odlišit od předchůdce. Zatímco ten byl černý, nové esko je sněhově bílé. Místo sešikmených hran sází na ostré řezané linie. Standardní Xbox One S se nabízí ve dvou různých provedeních, která se od sebe liší pouze kapacitou úložného prostoru. Jeden má kapacitu 1 TB, druhý pak dvakrát vyšší – tedy 2 TB.