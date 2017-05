Úbytek výkonu je totiž znát po nějaké době i u těch nejvýkonnějších počítačů a notebooků. Během práce se totiž do počítače ukládají tzv. dočasné soubory, které systém sám nikdy nemaže. A právě jejich přítomnost může chod celého stroje velmi brzdit.

Pokud se tedy systém pomaleji zapíná, spuštění nejrůznějších programů trvá o desítky sekund déle a přehrávání videa je sekané, může za to velmi často zmiňované počítačové smetí. To se ukládá do PC při brouzdání po internetu, stahování různých souborů, ale například i při otevírání příloh z e-mailů.

Se zbytečnými soubory, kterými je systém zanesen běžným používáním, si dokážou poradit speciální programy. Chytřejší aplikace navíc dokážou pracovat i s registry, což je v podstatě řídicí jednotka Windows.

V ní se ukládají důležité instrukce jednotlivých programů, ale i jejich chyby – a právě chyby mohou PC sestavu výrazně zpomalit.

Zavirované stroje jsou pomalejší

Zbytečné soubory ale zpravidla nejsou jediným viníkem pomalého chodu. Výrazně se podepsat na výkonu celé sestavy mohou také počítačové viry.

Zatímco před pár lety bylo možné rozeznat nezvaného návštěvníka na první pohled, protože první škodlivé programy často mazaly data, nebo dokonce zablokovaly celý operační systém, moderní viry si hrají na špióny.

Snaží se zůstat co nejdéle v utajení a potají ukrajují výkon sestavy pro počítačové piráty. Ti jej následně využijí k dalším útokům nebo aby prostřednictvím stovek podobně zotročených počítačů dolovali kybernetické měny – ty mohou následně směnit za skutečné peníze.

Odhalit takové smetí v PC není vůbec jednoduché. Samozřejmě většinu trojských koní a dalších nezvaných návštěvníků dokážou odhalit speciální programy.

CCleaner: vynese nepotřebné smetí

Po odstranění dočasných souborů, což umí například aplikace CCleaner, je systém Windows viditelně rychlejší. Nejmarkantnější je to samozřejmě ve chvíli, kdy disk počítače nebyl uklízen delší dobu, klidně i několik měsíců. Kromě zrychlení chodu je možné odstraněním nepotřebných dat získat i několik gigabytů prostoru na pevném disku.

CCleaner

FOTO: archív tvůrců

Obsluha programu CCleaner je velice jednoduchá a intuitivní. Kromě odstraňování souborů si program poradí s registrem, konkrétně s nepoužívanými položkami, které v něm zanechávají některé programy. Vyčištění registrů může také výrazně zrychlit chod Windows, před jeho spuštěním doporučujeme udělat zálohu – také to CCleaner dokáže.

V případě, že by program smazal v registrech něco, co nemá, mohl by tak způsobit nestabilitu některého z programů, nebo dokonce i celého operačního systému.

Klady: zdarma, velice rychlý

zdarma, velice rychlý Zápory: při nevhodném nastavení může smazat i data, která nechcete

při nevhodném nastavení může smazat i data, která nechcete Kde stahovat: piriform.com/ccleaner

IObit SmartDefrag: uklidí pevný disk

Pevný disk může být po delší době zpomalený kvůli roztříštění souborů na fragmenty. Kvůli tomu v sobě Windows ukrývá funkci defragmentace. Ta spojí dohromady co nejdelší bloky souvisejících dat, což umožní jejich rychlejší načítání. Vestavěný nástroj ale nemusí vyhovovat každému, například kvůli menším možnostem nastavení je vhodné využít speciální aplikace. Jednou z nich je IObit SmartDefrag.

IObit SmartDefrag

FOTO: archív tvůrců

Mezi jeho největší přednosti patří rychlost a přehlednost. Defragmentaci je možné naplánovat na určitý čas nebo nechat běžet automaticky na pozadí. V takovém případě pak aplikace využívá nepotřebný výkon počítače.

Sluší se zmínit, že defragmentovat potřebují čas od času klasické pevné disky, moderní SSD jednotky podobný „úklid“ nepotřebují. Je to dáno tím, že nemají žádné mechanické části, které by se při vyhledávání souborů namáhaly – u pevných disků je tomu ale přesně naopak.

Klady: přehlednost aplikace

přehlednost aplikace Zápory: v automatickém režimu je úbytek výkonu na pomalejších PC citelný

v automatickém režimu je úbytek výkonu na pomalejších PC citelný Kde stahovat: www.iobit.com

Revo Uninstaller: zatočí se zbytečnými programy

Dnešní počítače dovolují uložit stovky a stovky různých programů. Reálně ale uživatelé používají jen zlomek z nich. Problém paradoxně může nastat v případě, kdy se lidé snaží nepotřebné programy z PC odinstalovat. Často po nich zůstávají ve Windows zbytečně složky, odkazy a záznamy v registrech, což může v některých případech výrazně zpomalovat počítač.

Revo Uninstaller

FOTO: archív tvůrců

Vyzrát na tento problém dokáže šikovná aplikace Revo Uninstaller, která odstraní z disku všechna data, která se vážou k programu při mazání. Velice praktický je také takzvaný lovecký mód. Využijete jej v případech, kdy nevíte, jak program odinstalovat. V tomto speciálním režimu se kurzor myši promění na zaměřovač pistole, pak už jen stačí kliknout na program a Revo Uninstaller jej automaticky odinstaluje za vás.

Revo Uninstaller je velmi schopný, to je ale i jeden z důvodů, proč chce výrobce za jeho používání zaplatit. Během prvních 30 dní je aplikaci možné testovat zdarma, pak je ale nutné zaplatit za licenci necelých 800 Kč. Bez omezení je možné používat také starší verze programu.

Klady: jednoduchá obsluha

jednoduchá obsluha Zápory: odinstalování některých programů trvá poměrně dlouho

odinstalování některých programů trvá poměrně dlouho Kde stahovat: revouninstaller.com

Avast Free Antivirus: bezplatná ochrana z Česka

Na konci 80. let vytvořili dva čeští počítačoví nadšenci Eduard Kučera a Pavel Baudiš program, který nazvali anti-virus advanced set (AVAST). Ten se za svou existenci stal velice populárním.

Avast Free Antivirus

FOTO: archív tvůrců

Jedním z důvodů je jistě fakt, že jej firma pro domácí a nekomerční využití nabízí zadarmo. Program je vybaven povedeným uživatelským rozhraním, které je velice intuitivní. Hledat viry a spyware na pevném disku můžete jednoduše přímo z okna programu, k dispozici je ale i možnost plánování automatického prohledávání disku nebo rezidenční štít, který hlídá bezpečnost operačního systému na pozadí při běžné práci.

Hlavní předností antiviru jsou především nízké provozní nároky, které na rozdíl od některých konkurenčních řešení zbytečně nesnižují výkon celého počítače. To ocení především majitelé starších PC, které nejsou tolik výkonné.