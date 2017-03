Neexistuje snad významný hráč na mobilním trhu, který by na MWC nepředstavil nějakou novinku. Jedinou výjimkou je již tradičně společnost Apple, jež představuje nové smartphony a tablety na vlastních akcích – nikoliv na masivních veletrzích.

Ani tak ale fanoušci nakousnutého jablka nepřišli zkrátka. Na výstavišti totiž byla k vidění hromada zajímavého příslušenství pro iPhony a iPady. Řeč je o nejrůznějších stojáncích, pouzdrech, bezdrátových reproduktorech, klávesnicích a o dalších zajímavých perifériích.

Nejrůznější příslušenství bylo pochopitelně k dispozici i pro přístroje dalších výrobců.

Novinek bylo na veletrhu MWC 2017 požehnaně.

Prémiové funkce, vysoká odolnost

Naprostý prim však hrály nové mobilní telefony. Vlajkové lodi v Barceloně odhalily například společnosti Sony, LG či Huawei. Ty lákají často nejen na špičkový výkon, ale také na další přidané hodnoty. Jednak na odolné konstrukce, jednak na špičkové fotoaparáty, které se svou kvalitou mohou směle měřit klidně i s klasickými kompakty.

Napínat uživatele se rozhodla pouze společnost Samsung. Na jejím stánku bylo k vidění hned několik zajímavých novinek, nová vlajková loď mezi smartphony se však na MWC neukázala. Zástupci jihokorejského elektronického gigantu se nechali pouze slyšet, že premiéru si model Galaxy S8 odbyde na samostatné akci přesně 29. března.

BEZ KOMENTÁŘE: Tohle je telefon - prezentace Samsungu Galaxy S8

Zajímavé bylo, že na akci slavily úspěch i novinky, které byly ještě v minulých letech považovány za dávno zapomenuté. Řeč je například o stařičké Nokii 3310, jež přijde opět na pulty obchodů. Ale i o smartphonech s klasickou klávesnicí, jakou mají notebooky. Tou se chlubí například BlackBerry KeyOne.

Tak trochu stranou zůstaly počítačové tablety. Těch se ukázalo jen velmi málo, o to zajímavější ale byly. To samé platí také o nositelné elektronice, které se budeme věnovat zase příští týden.

Huawei P10: fotoaparát ukrytý v těle smartphonu

Hovořit o novince od společnosti Huawei jako o dalším smartphonu se vůbec nesluší. Model nazývaný P10 je totiž spíše fotoaparátem, který umí i telefonovat. Však také na vývoji unikátní optické soustavy se podílela společnost Leica, která je dobře známá snad každému fotografovi. Novinka se navíc bude nabízet i ve větším provedení.

Na zadní straně tak nalezneme dva fotoaparáty. Jeden snímač se stará o zachycení barev, druhý pak o získání co nejvěrnějších detailů snímaného obrazu – toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač. Když oba fotoaparáty spolupracují, měly by podle výrobce dosahovat o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů.

BEZ KOMENTÁŘE: Huawei P10

Na výrobě obou novinek se podílela společnost Leica

Chytrý telefon Huawei P10 si polepšil také v otázce výkonu. Pracovní tempo u něj udává procesor Hisilicon Kirin 960 při frekvenci 2,0 GHz, což mimochodem platí pro všech osm jader. Do vínku dostal přístroj dále 4 GB operační paměti a 64GB úložný prostor. Sluší se také podotknout, že tento model disponuje 5,1palcovou obrazovkou s rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů.

Celá řada vrcholných modelů má v dnešní době daleko jemnější displej, ale čínský výrobce velmi dobře věděl, proč zůstal u standardu Full HD. Lepší displej totiž bude nabízet druhé provedení zvané P10 Plus. To se pochlubí 5,5palcovou obrazovkou s rozlišením 2560 x 1440 pixelů. Zájemci o jemnější obrazovku se navíc budou moci těšit z ještě vyššího výkonu. Procesor sice zůstane zcela stejný, avšak kapacita operační paměti naroste na 6 GB.

Dostupnost a cena: Huawei P10 se bude prodávat od konce března za 15 999 Kč. Kdy se bude nabízet provedení P10 Plus, zatím výrobce neprozradil. Stát by nicméně mělo bez koruny rovných 22 000 korun.

Alcatel Idol 4 Pro: sázka na mobilní Windows

Při přehledu zajímavých novinek z největšího mobilního veletrhu MWC by se mohlo zdát, že telefony s operačním systémem Windows takřka vymřely a kompletní nadvládu převzal konkurenční Android. To ale není tak úplně pravda. Na platformu od Microsoftu a k tomu navíc špičkový hardware láká například Alcatel Idol 4 Pro.

Alcatel Idol 4 Pro

Alcatel Idol 4 Pro

Alcatel Idol 4 Pro

Alcatel Idol 4 Pro

Novinka od společnosti Alcatel je vybavena 5,5palcovým displejem s rozlišením Full HD (1920 x 1080 obrazových bodů). Čtyřka zaujme stejně jako předchůdce také svou sofistikovanou konstrukcí. Horní i spodní strana jsou totiž symetrické, a tak uživatel nemusí vůbec řešit, jak zrovna chytil telefon do ruky. Displej se vždy přetočí tak, jak je potřeba.

Stroj je poháněn čtyřjádrovým procesorem Snapdragon 820, který byl ještě v loňském roce tím nejlepším, co bylo možné zakoupit. A i letos patří k těm nejrychlejším čipům na světě. U tohoto čtyřjádrového procesoru jsou dvě jádra taktována na 1,6 GHz a další dvě na 1,25 GHz. Idol 4 Pro má dále k dispozici 4 GB operační paměti a 64GB úložný prostor, nechybí ani podpora paměťových karet typu microSD.

Výkon by měl být dostatečný i pro chod virtuální reality. Ve výbavě novinky nechybí ani 21megapixelový fotoaparát na zadní straně, osmimegapixelový senzor vepředu, čtečka otisků prstů a také stereofonní reproduktory.

Dostupnost a cena: Na pultech evropských obchodů by se měl Idol 4 Pro objevit v červnu za 599 eur, tedy v přepočtu něco málo přes 16 000 korun.

LG G6: odolnost hraje prim

LG G6 staví na klasické konstrukci. V útrobách se ukrývá čtyřjádrový procesor Snapdragon 821. U něj budou dvě jádra udávat pracovní tempo při 2,4 GHz a další dvě při hodnotě okolo 2 GHz. Výkonem si polepšil i grafický čip Adreno, u něj se takt zvýšil z 624 MHz na 650 MHz. To by se mělo pozitivně projevit především při hraní her. Přístroj má k dispozici 4GB operační paměť a úložný prostor s kapacitou až 64 GB.

LG G6

LG G6

LG G6

LG G6

Nejen uvnitř přístroje se vylepšovalo, například konstrukce nabízí citelně vyšší odolnost. Splňuje totiž certifikaci IP68, novinka tak může být ponořena do hloubky až dvou metrů po dobu 30 minut. Navíc se přístroj chlubí také armádním standardem MIL-STD 810G. To znamená, že by měl přístroj bez újmy obstát i při pádech z výšky na zem, stejně jako ve velmi prašném prostředí.

Velkou předností modelu LG G6 je i použitý displej. Dotykový panel s úhlopříčkou 5,7 palce je totiž velmi širokoúhlý, má poměr stran 18:9. Rozlišení je pak 2880 x 1440 obrazových bodů.

Dostupnost a cena: Kdy se novinka od společnosti LG objeví na pultech obchodů, není zatím známo. Otazník visí také nad její pořizovací cenou.

BlackBerry KeyOne: klávesnice pro rychlejší psaní

Při pohledu na hardwarovou výbavu je novinka od společnosti BlackBerry vcelku tuctový chytrý telefon. Základem modelu KeyOne bude procesor Snapdragon 625, který zdaleka nepatří k tomu nejvýkonnějšímu, co je aktuálně k dostání. A to i přesto, že osm jader tohoto čipu udává pracovní tempo na poměrně vysoké frekvenci 2 GHz. Stroj má dále k dispozici 32GB úložný prostor a 3GB operační paměť.

Pro úplnost dodejme, že nechybí dva fotoaparáty – na zadní straně je 12megapixelový a na přední osmimegapixelový.

BEZ KOMENTÁŘE: Blackberry KeyOne

BlackBerry KeyOne

BlackBerry KeyOne

BlackBerry KeyOne

Rozdíly proti standardním smartphonům poznáte ale hned, jak uvidíte přední stranu modelu KeyOne. Na ní se totiž kromě dotykového displeje s úhlopříčkou 4,5 palce a rozlišením 1620 x 1080 obrazových bodů pyšní ještě klasická hardwarová klávesnice, která zabírá zhruba čtvrtinu celé čelní strany.

Další velkou předností přístroje má být operační systém Android. Výrobce jej totiž vybavil vlastními softwarovými vychytávkami, díky čemuž by mělo jít o jeden z nejlépe zabezpečených přístrojů na trhu. Výrobce dokonce tvrdí, že jej bez obav mohou používat i vládní představitelé, což se bohužel o celé řadě konkurenčních modelů říci nedá.

Dostupnost a cena: V Evropě by měl být přístroj k dostání v průběhu dubna za baťovských 599 eur (16 200 Kč). Zda bude za stejnou cenu k dostání i v tuzemsku, však zatím není jasné.

Nokia 3310: návrat legendy

Psal se rok 2000, když finská Nokia uvedla na trh tehdy svůj nejnovější počin – mobilní telefon s ikonickým designem, který si většina lidí pamatuje dodnes. Výrobce se nyní snaží zašlou slávu oprášit a někdejší legendu vrací na pulty obchodů v novém kabátě a s vylepšenými funkcemi.

Nokia 3310

Novodobá Nokia 3310

Novodobá Nokia 3310

Novodobá Nokia 3310

Znovuzrozená novinka se změnila doslova k nepoznání. Tatam jsou ostře řezané linie, nahradily je zaoblené linky a celkově velmi úzká konstrukce. Popravdě nebýt tradičního bílého rámečku, který obklopuje displej a plynule přechází až do oblasti tlačítek, k legendě by novinku přirovnal patrně jen málokdo.

Uvnitř přístroje se událo také mnoho změn. Novinka má barevný 2,4palcový displej s rozlišením 240 x 320 pixelů. Na zadní straně přibyl fotoaparát s rozlišením 2 MPx, který dokáže i natáčet videa. Přístroj je navíc možné snadno připojit k počítači prostřednictvím dodávaného USB kabelu. Poslouží také jako multimediální přehrávač, především hudbu je možné uložit na paměťovou kartu.