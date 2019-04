mif, Novinky

Společnost Apple chystá čtyři nové služby. Jednou z nich je herní platforma Arcade, která představuje pro hráče zajímavou možnost, jak ušetřit. Uživatel sice bude muset zaplatit měsíční poplatek, jehož výše zatím nebyla upřesněna, ale zato získá neomezený přístup ke všem hrám na této platformě.

V jednotlivých titulech přitom nebude možné utrácet peníze formou mikrotransakcí, a dokonce se v nich nebude ani zobrazovat reklama. Uživatelé tak budou mít přesnou kontrolu nad tím, kolik utratí.

Jeden herní účet navíc bude možné sdílet s dalšími rodinnými příslušníky. Přístup ke hrám, které mimochodem bude možné ukládat offline a hrát tedy i bez připojení k internetu, bude moci mít až šest členů rodiny.

Poslední třešničkou na dortu je fakt, že celá služba bude multiplatformní. Apple s ní tedy necílí pouze na majitele iPhonů a iPadů, ale také na uživatele počítačů Mac a multimediálního centra Apple TV.

Herní služba Arcade bude spuštěna na podzim. Už při spuštění by mělo být k dispozici na 100 nových a exkluzivních titulů, přislíbili zástupci společnosti Apple.

Kreditka s logem nakousnutého jablka

Ještě dříve – v průběhu léta – bychom se měli dočkat služby Apple Card, se kterou se americký počítačový gigant pouští do světa platebních platforem a proměňuje smartphony v kreditní kartu.

Uživatelům bude všechny uskutečněné platby zobrazovat na přehledné mapě a bude vytvářet statistiky toho, jak moc a za co lidé utrácejí. Díky tomu lidé budou mít absolutní přehled o své finanční situaci. Služba Card bude dostupná všude, kde je dostupný Apple Pay. Tedy i v České republice.

Apple Card

FOTO: archív výrobce

Zajímavé je, že v rámci služby Apple Card budou lidé dostávat peníze za své platby nazpět. V podstatě se tak americký počítačový gigant s lidmi rozdělí o provize, které u obchodníků platí. Z jednotlivých plateb by lidé měli získat 2 % nazpět, v případě nákupů v Apple Storech dokonce 3 %.

Na provozu služby Apple Card se budou podílet společnosti Goldman Sachs a Master Card. Vedení Applu několikrát zdůraznilo, že službu bude pro majitele iPhonů poskytovat úplně zadarmo. Platit se bude pouze za vystavení skutečné kreditky s logem nakousnutého jablka, pokud o to uživatelé budou stát.

Zatím jen v zahraničí

Zbývající dvě služby – Apple News+ a Apple TV+ budou zatím dostupné jen v zahraničí. Obě jsou ale neméně zajímavé.

Platí to především v případě Apple TV+, což je v podstatě obdoba Netflixu a dalších streamovaných služeb se zaměřením na video. Podnik tak vstupuje do velkého světa filmové a seriálové produkce, bude nabízet vlastní seriály, nejrůznější zábavné a hudební show a také komediální stand-upy.

Těšit se fanoušci Applu mohou na celou řadu známých osobností. V rámci Apple TV+ se totiž představí herečky Jennifer Anistonová a Reese Witherspoonová, ale také herci Steve Carell či Jason Momoa. Chybět nebude ani přední americká moderátorka Oprah Winfreyová. Na bližší informace o ceně a dostupnosti Apple TV+ si však budeme muset ještě počkat.

Apple News+ má představovat zajímavou cestu, jak se dostat k předním americkým magazínům. Jak je z řádků výše patrné, primárně tedy tato služba bude cílit na americký a kanadský trh.

Postupně by však měla přijít také do Evropy. To bude rozhodně zajímavé, neboť časopisy ve virtuální podobě vypadají úplně jinak – místo klasických fotek nabízejí pohyblivé obrázky, videa a hromadu dalšího doprovodného obsahu.

Služba Apple News+ bude dostupná na řadě zařízení.

FOTO: Tony Avelar, ČTK/AP

