Zuckerberg plánuje propojit WhatsApp, Instagram a Facebook

Šéf a zakladatel firmy Facebook Mark Zuckerberg plánuje propojit zasílání zpráv napříč sociálními sítěmi WhatsApp, Instagram a Facebook, napsal deník The New York Times (NYT) s odkazem na zdroje obeznámené s plánem. Jednotlivé aplikace by ale nadále fungovaly samostatně. Práce na jejich propojení jsou podle listu v rané fázi a završeny by měly být koncem tohoto nebo začátkem příštího roku.