Zda se graficky aplikace Shazam nějak změní, není zatím jasné. Je to nicméně velmi pravděpodobné, protože Apple se patrně bude snažit začlenit program do svého systému. Nová verze by se tak měla daleko více podobat softwarovým utilitám od společnosti Apple.

Jisté je nicméně to, že Apple si za používání aplikace nebude účtovat ani jednu korunu. Stejně jako doposud bude zadarmo, a to navzdory tomu, že americký softwarový gigant utratil za program 400 miliónů dolarů, tedy v přepočtu zhruba osm miliard korun.

Jak podnik vydělá peníze?



Podnik chce dokonce v Shazamu zakázat reklamu, což byl doposud jediný příjem původních tvůrců.

Jak bude chtít Apple proměnit miliardovou investici na zisk, tak zatím není jasné. Jednou z variant nicméně je, že americký počítačový gigant nechá žít aplikaci vlastním životem, pouze její funkcionalitu přenese do své hudební služby Apple Music.

Ta je placená, a tak má každé vylepšení pro Apple význam, neboť může přitáhnout další zákazníky, kteří si službu předplatí. Americký počítačový gigant nicméně své plány pravděpodobně rozkryje až později.

Ukázka služby Apple Music

FOTO: archív tvůrců