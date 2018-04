Microsoft chystá vypínač do Windows 10. Bude na jedno použití

Společnost Microsoft v posledních týdnech řeší, jak co nejlépe implementovat novou funkci zvanou S Mode do operačního systému Windows. Podle aktuálních plánů budou kvůli ní obsahovat desítky speciální vypínač, který však bude pouze na jedno použití. Upozornil na to server Softpedia.