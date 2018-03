Vedení Microsoftu se zpravidla snaží přicházet s novinkami ve stejném období, alespoň tedy co se plánovaných velkých aktualizací týče. A vzhledem k tomu, že desítky dostaly balík nových funkcí a vylepšení loni 11. dubna, lze očekávat, že letos to bude ve stejný, nebo velmi podobný termín.

A to i přesto, že zástupci amerického softwarového gigantu zatím příchod této aktualizace oficiálně nepotvrdili. Technologický novinář Richard Hay ze serveru Windows Observer si nicméně již minulý měsíc všiml, že v testovací verzi desítek je zmiňovaný „Spring Creators Update“, tedy jarní aktualizace pro kreativce.

Je tedy prakticky již jisté, že desítky dostanou během pár týdnů další velký balík novinek a vylepšení.

Is Windows 10 Redstone 4 the Springs Creators Update? This Windows Defender Application Guard Quest for this months Bug Bash seems to like that name! Thanks to @WildDreamer95 for the tip. pic.twitter.com/vvkg2xJwEX