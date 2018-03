Flash Player ještě v předminulém roce používal na internetu alespoň občas téměř každý. Krásně to ilustrují statistiky internetového prohlížeče Chrome. Podle nich ještě před čtyřmi lety spustilo alespoň jednu webovou stránku, která vyžadovala zapnutí Flash Playeru, každý den 80 % uživatelů.

V letošním roce však toto číslo kleslo na pouhých 8 %, což je opravdu rapidní pokles. I když Flash Player většina uživatelů používá především k přehrávání videí na internetu, v prostředí tohoto webového standardu funguje také celá řada on-line her.

Mnoho bezpečnostních chyb, žádný zisk

Zaříznout svého času nejpopulárnější bezplatný on-line přehrávač se společnost Adobe rozhodla právě kvůli vysoké popularitě, která kromě samotných uživatelů přitahuje i velkou pozornost počítačových pirátů. Podle analýzy bezpečnostní společnosti Record Future cílilo osm z deseti nejrozšířenějších hrozeb před třemi roky právě na tento přehrávač videí. A situace se příliš nelepšila ani v minulých letech.

V podstatě neuplyne ani měsíc, kdy by nebyla nějaká kritická bezpečnostní trhlina odhalena. Adobe pak musí vydávat jednu záplatu za druhou, přitom z provozu Flash Playeru nemá ani korunu.

Definitivně tak – podle dřívějších oznámení – přestane být tento program podporován v roce 2020.

Programátoři chtějí Flash Player zachránit

Prakticky ihned po oznámení o ukončení podpory Flash Playeru začali různí softwaroví tvůrci bojovat za to, aby tento webový standard neskončil v propadlišti dějin. Například na serveru GitHub se objevila petice bojující za přežití tohoto přehrávače internetových videí. Vytvořil ji finský programátor Juha Lindstedt, který společnost Adobe žádá, aby Flash Player uvolnila do rukou komunity jako open-source. Jeho nápad podpořily bezmála čtyři desítky dalších tvůrců.

To jinými slovy znamená, že cílem signatářů je udržovat Flash Player v provozu i po ukončení podpory ze společnosti Adobe. O jeho další rozvoj by se přitom starala komunita softwarových tvůrců. Ti by to dělali z čirého nadšení. A proto také podnik žádají, aby byly zdrojové kódy programu uvolněny bezplatně.

Společnost Adobe však na žádosti ze strany programátorů nijak nereagovala.