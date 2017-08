O ukončení podpory Flash Playeru jste se mohli na Novinkách dočíst již dříve. [celá zpráva]

Krátce poté, co zpráva o rozhodnutí společnosti Adobe obletěla svět, se na serveru GitHub objevila petice bojující za přežití tohoto přehrávače internetových videí. Vytvořil ji finský programátor Juha Lindstedt, který společnost Adobe žádá, aby Flash Player uvolnila do rukou komunity jako open-source. Jeho nápad podpořilo již více než dvě desítky dalších tvůrců.

To jinými slovy znamená, že cílem signatářů je udržovat Flash Player v provozu i po ukončení podpory ze společnosti Adobe. O jeho další rozvoj by se přitom starala komunita softwarových tvůrců. Ti by to dělali z čirého nadšení. A proto také podnik žádají, aby byly zdrojové kódy programu uvolněny bezplatně.

Jde jim hlavně o hry

Lindstedt totiž připomněl, že Flash Player neslouží pouze k přehrávání videí na internetu. V prostředí tohoto webového standardu totiž funguje také celá řada on-line her. A právě o to, aby fungovaly i nadále, softwarovým tvůrcům jde.

Zástupci společnosti Adobe se zatím k internetové petici oficiálně nevyjádřili.

Minulý týden se vedení podniku nechalo pouze slyšet, že Flash Player přestane existovat v horizontu tří let. Definitivně přestane být tento program podporován v roce 2020.

Bezpečnostní riziko

Hlavním důvodem, proč se Adobe rozhodlo Flash Player poslat do důchodu, je pravděpodobně velké množství chyb, jež tento program obsahuje. V podstatě neuplyne ani měsíc, kdy by nebyla nějaká kritická bezpečnostní trhlina odhalena.

A právě toho velmi často využívají počítačoví piráti. Podle analýzy bezpečnostní společnosti Record Future cílilo osm z deseti nejrozšířenějších hrozeb přede dvěma roky právě na tento přehrávač videí.

Jisté je nicméně to, že bez Flash Playeru se internetový svět zcela jistě obejde. Celá řada webů totiž již ve dnešní době nabízí jiné přehrávače, jejichž prostřednictvím je možné on-line videa spustit. Řeč je například o technologiích HTML5, WebGL a řadě dalších.