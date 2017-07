Bezpečnostní experti neustále odrazují uživatele od Windows XP, protože tato stará platforma představuje nezanedbatelné bezpečnostní riziko. Od dubna 2014 pro ni nevycházejí žádné aktualizace, tedy ani opravy kritických chyb.

A od letošního roku platí to samé také pro Visty – ani pro ty totiž Microsoft již nevydává žádné aktualizace.

Někteří tvůrci softwaru však stále nechtěli kvůli početné základně uživatelů ani jeden ze zmiňovaných operačních systémů pohřbít. Bez nadsázky se tak dá říci, že běžné uživatele od používání této stařičké platformy nic neodrazovalo.

Hůl zlomilo již více softwarových tvůrců

Už v minulém roce však přišla špatná zpráva od Mozilly a Googlu, obě společnosti se totiž rozhodly pro Windows XP přestat nabízet své internetové prohlížeče – Firefox a Chrome.

Letos se k nim připojí herní gigant Blizzard. Jeho vedení totiž oficiálně potvrdilo, že podpora pro starší XPčka bude ukončena. A aby toho nebylo málo, podpora rovnou skončí také pro Visty. Konec podpory má být postupný, přičemž prvních her se bude týkat už letos v říjnu.

Co to znamená pro běžné hráče? Že populární tituly od Blizzardu nebude již možné ve zmiňovaných operačních systémech hrát. Jmenovitě jde o Diablo III, Hearthstone, Heroes of the Storm, StarCraft II a World of Warcraft.

Na doporučení Blizzardu by tak hráči měli přejít na novější verzi Windows. Přinejmenším na sedmičky, přestože ty se již v obchodech také nenabízí – pro ty bude však podpora k dispozici patrně ještě několik let. Stejně jako pro osmičky a aktuálně prodávané desítky.

Operační systémy budou fungovat i nadále

Používat Windows XP a Vista nicméně mohou uživatelé i po ukončení podpory ze strany Microsoftu. S trochou nadsázky se dá říci, že oba operační systémy jsou nesmrtelné. Pokud o to uživatelé budou stát, mohou na počítačích fungovat klidně další desítky let.

Americký softwarový gigant totiž samotnou funkčnost nijak neomezil, vše funguje jako před ukončením podpory. Problém však představuje absence bezpečnostních záplat. Riziko nákazy počítačovým virem je výrazně vyšší než v případě novějších systémů.

Vhodným řešením je tak z bezpečnostního hlediska přechod na novější systém. Vybírat uživatelé přitom nemusejí pouze ze stáje Windows – k dispozici mají i řadu bezplatných alternativ. [celá zpráva]