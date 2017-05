V operačním systému Windows si prakticky všichni uživatelé zvykli na absolutní volnost. Mohou instalovat prakticky cokoliv, co stáhnou na internetu, nebo dopraví do počítače pomocí jakéhokoliv jiného instalačního média.

To s sebou ale vcelku pochopitelně nese i celou řadu bezpečnostních otázek. S instalacemi, a to nemluvíme pouze o nelegálních kopiích softwaru šířících se po internetu, se totiž do počítače mohou dostat i nejrůznější nezvaní návštěvníci. Viry, trojské koně či špionážní software.

Omezení, nebo výhoda?

Jenže u Windows 10 S má být vše jinak. Právě písmeno S v názvu totiž označuje jedno omezení, které se k nové verzi desítek váže. Aplikace fungující v tomto systému totiž budou moci pocházet výhradně z internetového obchodu Windows Store.

Důvody jsou hned dva. V první řadě bude mít americký softwarový gigant kontrolu nad tím, jaký software si mohou lidé nainstalovat. A díky tomu, že bude pocházet z legitimních zdrojů by se mělo výrazně minimalizovat riziko, že si uživatel stáhne do svého PC nějaký nebezpečný balast.

Všechny soubory uložené ve Windows Storu totiž procházejí pečlivou kontrolou. Propašovat do něj škodlivý virus je tak velmi obtížné, ne-li zcela nemožné.

A co zmiňovaný druhý důvod? Microsoft díky omezení možnosti instalace pouze z Windows Storu docílí toho, že na levnějších strojích nepoběží hardwarově příliš náročné aplikace. Tedy jinými slovy, že pomalejší počítače, pro které bude velmi často operační systém Windows 10 S určen, nebudou zbytečně přetěžovány.

Éra levných notebooků

Zástupci amerického softwarového gigantu se totiž již dříve nechali slyšet, že nová verze desítek poběží i na velmi levných počítačích s cenovkou okolo 189 dolarů, tedy v přepočtu bezmála 4700 Kč. Za takové částky se dají pořídit přenosné počítače již v dnešní době, zpravidla jde ale o výběhové modely, které se pouze doprodávají.

Výrobu nových notebooků s Windows 10 S již přislíbili prakticky všichni velcí výrobci. Počítají s nimi například značky, jako jsou Asus, Acer, HP či Dell. Kdy přesně se tyto stroje objeví na pultech tuzemských obchodů, zatím není jasné.