Vynález vznikal na fakultě devět let. Aplikaci nazvanou Naviterier si budou moci stáhnout sice až v létě, už nyní si ji ale mohou na webu předobjednat. Pro užívání postačí mobilní telefon.

Hlavní výhodou je podle vědců to, že jako jediná krok po kroku plánuje trasu a popisuje ji podobně, jako by to udělal člověk. Mobilní verze bude umět vytvářet seznam tras přesně tak, jak bude potřebovat její uživatel, svou polohu bude navíc moci kontrolovat podle navigace GPS.

Zájemci, kteří se zaregistrují do konce dubna, budou mít aplikaci na půl roku zdarma

„Nevidomí, kteří Naviterier testovali, byli z jeho fungování nadšeni, pro úspěšné pokrytí Česka detailními mapami je nezbytná součinnost měst a krajů,“ uvedl vývojář Zdeněk Míkovec.

Fakulta o využití novinky proto s městy a kraji jedná. V současné době se nevidomí díky aplikaci mohou pohybovat zhruba na třech kilometrech čtverečních v centru Prahy, zmapováno má asi 150 kilometrů chodníků, řekl v ČT Míkovec. Ovládat se dá hlasem i hmatem.

Navigace bude dostupná ve dvou verzích – jako webová aplikace Naviterier Routeplanner a dále jako mobilní aplikace Naviterier Conversation. Zájemci, kteří se zaregistrují do konce dubna, budou mít aplikaci na půl roku zdarma.