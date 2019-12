Zapojení Huawei do sítí 5G závisí na bezpečnosti, prohlásila německá vláda

O tom, zda se čínská společnost Huawei Technologies a podobní dodavatelé zapojí do budování telekomunikačních sítí páté generace (5G) v Německu, rozhodnou bezpečnostní aspekty, nikoli obchodní hledisko. Uvedl to v pondělí mluvčí německé kancléřky Angely Merkelové v reakci na varování čínského velvyslance Wu Kchena, že vyřazení Huawei by mohlo mít dopady na vzájemný obchod, informovala agentura Bloomberg.