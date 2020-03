Kdy přijde čtvrtý operátor? ČTÚ navrhl nové podmínky aukce 5G

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) předpokládá vyhlášení aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G na konci června, tedy zhruba s půlročním zpožděním. Veřejnou konzultaci nově navržených podmínek spustí 16. března. Na připomínky budou mít operátoři měsíc. Úřad to uvedl v tiskové zprávě. Do státního rozpočtu by aukce měla podle předpokladů přinést minimálně šest miliard korun.