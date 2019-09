Herní smartphone od Asusu bude stát 24 000 Kč. Ale bez příslušenství

S ohledem na nabízené přednosti se zdá být cenovka 24 tisíc poměrně rozumná. Případní zájemci ale musí počítat s tím, že další tisíce korun utratí za volitelné příslušenství, díky kterému dovede zařízení zastat funkci kapesní i televizní konzole. Právě to je totiž největší předností nabízeného smartphonu.

Proti předchůdci by se novinka měla dočkat také nárůstu grafického výkonu až o 15 %, což je zásluha čipu Adreno 640. Do vínku dostal dále přístroj 12 GB operační paměti a 512GB úložný prostor. V prodeji se nicméně objeví také odlehčená varianta s 8 GB operační paměti a 128GB úložištěm.

Vysoký výkon je podpořen i akumulátorem s kapacitou 6000 mAh. Díky tomu by se uživatelé měli obejít bez zásuvky při běžném použití bez problémů po dobu dvou až tří dnů. Samozřejmě při nonstop hraní výdrž citelně klesne.

ROG Phone II nabídne 6,6palcový OLED displej s vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz. Díky tomu by měl být obraz krásně plynulý i při hraní akčních her. Samozřejmostí je rychlá odezva 1 ms či podpora standardu HDR10, který by měl zajistit dobré barevné podání kontrastně náročných scén.