mif, Novinky

Právě vysoký výkon má být jedním z největších lákadel druhé generace. Smartphone totiž bude jako první na světě vybaven novým čipsetem Snapdragon 855+, který je nejrychlejší na světě.

Jde o osmijádrový čip, který se skládá z jednoho výkonného jádra Kryo 485 taktovaného na 2,96 GHz, tří podpůrných jader Cortex A76 s frekvencí 2,42 GHz a čtyř úsporných jader Cortex-A55 taktovaných na 1,8 GHz.

Proti předchůdci by se novinka měla dočkat také nárůstu grafického výkonu až o 15 %, což je zásluha čipu Adreno 640. Do vínku dostal dále přístroj 12 GB operační paměti a 512GB úložný prostor. V prodeji se nicméně objeví také odlehčená varianta s 8 GB operační paměti a 128GB úložištěm.

ROG Phone II

FOTO: archív výrobce

ROG Phone II

FOTO: archív výrobce

Velká baterie, povedený displej

Vysoký výkon je podpořen i akumulátorem s kapacitou 6000 mAh. Díky tomu by se uživatelé měli obejít bez zásuvky při běžném použití bez problémů po dobu dvou až tří dnů. Samozřejmě při nonstop hraní výdrž citelně klesne.

ROG Phone II nabídne 6,6palcový OLED displej s vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz. Díky tomu by měl být obraz krásně plynulý i při hraní akčních her. Samozřejmostí je rychlá odezva 1 ms či podpora standardu HDR10, který by měl zajistit dobré barevné podání kontrastně náročných scén.

Novinka od společnosti Asus nabízí hned tři fotoaparáty. Vepředu se pyšní 24MPx selfie kamerou, vzadu je pak duální optika. Konkrétně se jedná o hlavní 48MPx senzor, který je doplněn o 13MPx širokoúhlou kameru.

Hromada volitelného příslušenství

Případní zájemci se mohou těšit opět na hromadu volitelného příslušenství, díky kterému dovede zařízení zastat funkci kapesní i televizní konzole.

U jedničky šlo přidělat například na bočnice speciální ovladače pro pohodlnější hraní, nebo dokonce i modul zvaný TwinView Dock. Ten zase přidá ke smartphonu druhý displej, na obou přitom půjde hrát.

Přidělat je možné i druhý displej.

FOTO: archiv výrobce

Asus ROG Phone

FOTO: archiv výrobce

Patrně nejzajímavějším doplňkem je u ROG Phonu nicméně Desktop Dock. Jak již samotný název napovídá, díky němu se může smartphone proměnit na herní počítač, stačí připojit klávesnici, myš a monitor.

Místo monitoru lze samozřejmě připojit televizor a z ROG Phonu se stane nefalšovaná televizní konzole.

Kdy přesně se novinka objeví na pultech tuzemských obchodů a kolik bude stát, zatím není jasné. Výrobce patrně veškeré informace upřesní na veletrhu IFA, který se bude konat zkraje září v sousedním Německu.