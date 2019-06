ort, Novinky

Jihokorejský elektronický gigant zatím drží všechny informace o chystané novince pod pokličkou. Na internetu se nicméně již množí spekulace o tom, co vlastně bude chystaný model umět.

Desítka by měla nabídnou v první řadě vyšší výkon, vylepšení by se měly dočkat také fotoaparáty – stejně jako u vlajkových lodí Galaxy S10 a S10+, které byly představeny již zkraje letošního roku. Počítá se také s tím, že čtečka otisků prstů bude integrována v displeji a že telefon bude mít nově tenčí rámečky okolo displeje a průstřel v obrazovce, do kterého bude umístěna čelní kamera.

Na bližší informace o modelu Galaxy Note10 si budeme muset počkat až do srpna, kdy by si novinka měla odbýt premiéru. Podle serveru Cnet je slavnostní odhalení naplánováno na středu 7. srpna.

Co umí Galaxy Note9?

Aktuálně nabízený model Galaxy Note9 se svým vzhledem velmi podobá loňské osmičce, má však větší obrazovku – úhlopříčka narostla z 6,3 na 6,4 palce. Rozlišení však zůstalo stejné, tedy 2960 x 1440 bodů. Obrazovka je opět zakřivená, plynule přechází z přední části na bočnice. Displej na bočnicích má být stejně jako u předchůdce využit pro zobrazení času, notifikaci, ale také pro ovládání některých aplikací a funkcí.

Samsung Galaxy Note9

FOTO: archív výrobce

Devítka díky vysokému výkonu dokáže zastat také funkci stolního počítače, stačí připojit klávesnici a monitor. Podporována je stejně jako u předchůdce technologie Samsung DeX, kterou výrobce představil už loni. Dokovací stanice DeX Pad se bude prodávat samostatně.

V porovnání s předchozí osmičkou se velkého vylepšení dočkaly také zvukové schopnosti nové vlajkové lodi. Stereo reproduktory u modelu Note9 totiž byly vyvinuty ve spolupráci s experty ze společnosti AKG, podporována je také technologie Dolby Atmos.

Proti předchůdci by měl být přístroj až o třetinu výkonnější. To je zásluha především čipsetu Exynos 9810, u tohoto osmijádrového procesoru jsou čtyři jádra taktována na 2,7 GHz a další čtyři na 1,7 GHz. Základní verze nabízí 6GB paměťový modul, výkonnější pak 8GB.